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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

رئیس هیئت دو و میدانی قم به مهر خبر داد؛

اعزام ۲ ورزشکار از قم به رقابت‌های دو و میدانی جهانی کنیا

اعزام ۲ ورزشکار از قم به رقابت‌های دو و میدانی جهانی کنیا

قم - رئیس هیئت دو و میدانی استان قم از اعزام دو ورزشکار از قم به رقابت‌های دو و میدانی جهانی کنیا خبر داد.

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محمدتقی مهرعلی قهرمانان ارزنده پرتاب وزنه استان قم به همراه مربی خود رضا محمدزاده به مسابقات قهرمانی دو و میدانی نوجوانان جهان در کنیا اعزام شدند و این درحالی است که برای اولین بار یک ورزشکارقمی دراین مسابقات حضور دارد.

وی افزود: مسابقات نوجوانان دو و میدانی قهرمانی جهان در کشور کنیا و در شهر نایروبی از روز ۲۱ تیرماه با حضور تیم ملی دو و میدانی کشورمان آغاز به کار خواهد کرد که حضور نمایندگان قم در این مسابقات برگ زرینی در تاریخ دو و میدانی قم است.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: تیم ملی دو و میدانی نوجوانان کشور با ترکیبی از ورزشکارانی که رکوردهای ورودی لازم را برای حضور در رقابت‌های جهانی کسب کردند به این مسابقات اعزام شد و این در حالی است که قم دارای دو نماینده در این رقابت‌هاست.

رضایی بیان داشت: محمد تقی مهرعلی ورزشکار قمی که در رقابت‌های رکورد گیری نوجوانان ایران موفق به اخذ مجوز حضور در رقابت‌های دو و میدانی جهانی شد به همراه این تیم عازم شهر نایروبی کنیا شد.

وی عنوان کرد: مهرعلی روز ۲۱ تیرماه یعنی روز اول برگزاری این رقابت‌ها از ساعت ۱۲ و نیم به وقت نایروبی به مصاف رقبای خود خواهد رفت که این رقابت‌ها تا روز ۲۵ تیر به طول خواهد انجامید.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: رضا محمدزاده مربی دو و میدانی استان قم نیز یکی از نفرات اعزامی به کنیا است که به عنوان مربی مهر علی عازم این رقابت‌ها شده است.

کد مطلب 4026769

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