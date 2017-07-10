راهیابی فیلم کوتاه «گلدان» به کشور اسپانیا/روایت کفشی که گلدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «گلدان» بر اساس داستانی دختر بچه ای است که پدرش جانباز و یک پا بیشتر ندارد و داخل لنگه کفش پای قطع شده او گل می کارد.

یکی از اهداف فستیوال یادشده این است که برای برقراری ارتباطات جدید حرفه ای سینما و متخصصان مختلف برای تثبیت برقراری تماس با مراکز آموزشی و نمایش به طوری که آنها یک فضای برای کشف روند سینماگران خلاق و حرفه ای جوان و آینده سمعی و بصری جهان باشند.

عوامل فیلم کوتاه «گلدان» را بازیگران:آیدا جمالی ، ابراهیم دلشاد، تصویر بردار:حسین سلطانپور، دستیار تصویر: محسن رضایی اصل ، سید محمد هاشمی ، سیدمحمد حسین فلاحی، عکاس:سید مهدی سراج، تدوین:پریسا توحیدی ،وحید بمانی، تهیه کننده:معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس تشکیل می دهند.

این درحالیست که فیلم یادشده در رویدادهای داخلی و خارجی حضوری موفق داشته که می توان به جشنواره منطقه ای سینما جوان-یاسوج، سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج استان فارس، دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه سوره تهران _بخش غیر رقابتی، دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس(کاندید بهترین فیلم کوتاه داستانی وکسب دیپلم افتخاربهترین گارگردانی فیلم کوتاه داستانی) - چهارمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز(دریافت تقدیرنامه بهترین فیلم در بخش ویژه دفاع مقدس) - بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران (تنها نماینده بنیاد شهید و امورایثارگران کشور)، سومین جشنواره مردمی فیلم عمار(کاندید بهترین فیلم کوتاه داستانی)، سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، یازدهمین جشنواره تصویر سال، دهمین جشنواره ملی سرزمین نور(دریافت تقدیرنامه بهترین فیلم)، هشتمین جشنواره بین المللی alto vaicntion ایتالیا(تنها نماینده ایران) و جشنواره فیلم کارائیب وبازار اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره«Festival Internacional de CortometrajesPreview ۲۰۱۷» از ۰۶ تا۲۷ ژوئیه در منطقه مرکزی فرهنگی ال پرات برگزار در شهر بارسلون کشور اسپانیا برگزار می شود.