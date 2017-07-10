به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه همایش ملی امور عشایری که در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد اظهار داشت: در حوزه بهره‌وری از صنایع هرچند مشکلاتی داریم اما باید گفت آنچه اخیرا اتفاق افتاده و ۶ میلیارد تومان هزینه شده است، اتفاقات خوبی را رقم زده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه دام و دام‌پروری برای اولین بار مجوز صادرات دام زنده صادر شد که اگر این مجوز صادر نمی‌شد مردم در حوزه‌های مختلف دچار مشکل می‌شدند.

قندالی همچنین درباره فرایند از مزرعه تا سفره نیز خاطرنشان کرد: باید این فرایند را بسیار جدی بگیریم که در واقع زنجیره تولید را نشان می‌دهد که بتوانیم از محل اولیه تولید تا عرضه را هدایت کنیم.

وی ادامه داد: ما در حوزه عشایری درباره ظرفیت‌هایمان حساب کردیم و برای همین تلاش داشتیم تا حرف‌ها و درد دل عشایر را به حد بالایی به گوش مسئولان برسانیم و در همین راستا شورای عالی عشایر تشکیل شد.

رییس امور عشایر کشور اضافه کرد: در شورای عالی عشایر اتفاقات خوب افتاد و از جمله آن‌ها می‌توان به تصویب طرح‌هایی اشاره کرد که در راستای تامین مسائل اجتماعی و خدماتی عشایر مطرح گردیده بودند.

وی همچنین از اجرای سخن رییس جمهور مبنی بر ارائه تسهیلات با درصد کم اما طولانی‌مدت به عشایر خبر داد و گفت: ما توانستیم به عشایر تسهیلات ۴ درصدی بدهیم به مهلت بازگشت ۵ ساله به صندوق که باعث حل شدن بسیاری از مشکلات عشایر شد.

قندالی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: باید به تشکل‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم چرا که وظیفه ما سیاست‌گذاری و ارائه منابع است اما این تشکل‌ها هستند که در اجرایی‌کردن طرح‌ها می‌توانند یاری کنند.

رییس امور عشایر کشور در پایان اعلام کرد: همچنین از هم‌اکنون تبریز را به عنوان شهر پایلوت استفاده از توانایی‌های عشایری در بحث گردشگری انتخاب می‌کنیم که در آستانه تبریز ۲۰۱۸ اتفاق خوبی خواهد بود.