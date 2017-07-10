«ای تی آر» زمین گیر شده پرواز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هواپیمای ای تی آر ۷۲ ـ ۶۰۰ متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با رجیستر EP-ITD که از ۲۰ ژوئن (۳۰ اردیبهشت) به دلیل خرابی یکی از قطعات آن ground (زمین گیر) شده بود، روز گذشته ۹ ژولای (۱۸ تیر) پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم و انجام فرآیند تعویض قطعه، عملیاتی و وارد چرخه پروازی شد.

بر اساس آمار سایت فلایت رادار ۲۴، این هواپیما دیروز قرار بود طبق برنامه ریزی ساعت ۱۶ و ۵۵ دقیقه از تهران به رامسر پرواز کند که با چهل و پنج دقیقه تأخیر، ۱۷ و ۴۱ دقیقه اعزام شد. همچنین بر اساس برنامه ریزی قبلی پرواز برگشت این هواپیما از رامسر به تهران ۱۸ و ۳۵ دقیقه بود که با چهل دقیقه تأخیر ۱۹ و ۸ دقیقه این پرواز انجام شد.

این ای تی آر قرار بود طبق برنامه ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه از تهران به اصفهان برود که ۲۱ و ۴۸ دقیقه پرواز کرد و در ساعت ۲۳ و ۵۳ دقیقه از اصفهان عازم تهران شد که ساعت ۱ و ۳ دقیقه بامداد امروز در مهرآباد به زمین نشست.

گفتنی است علت زمین گیر شدن این هواپیما خرابی یکی از قطعات آن بود که به گفته پرورش مدیرعامل هما، این قطعه در زمان انتقال این چهار فروند ای تی آر به مهرآباد همراه با هواپیماها به ایران آورده نشده بود. اما از آنجایی که تحت وارانتی کمپانی سازنده قرار داشت، این قطعه به رایگان در اختیار هما قرار گرفت و فرآیند تعویض آن انجام شد.