دهمین گوساله گوزن قرمز در پناهگاه سمسکنده متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین گوساله مرال (گوزن قرمز) در تیرماه امسال درمرکز تکثیر و پرورش مرال در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری به دنیا آمد. در این پناهگاه ۲۶ راس مرال نگهداری می شود که با تولد این ۱۰ گوساله مرال، تعداد آن ها به ۳۶ رقم افزایش یافت

تعداد ۱۰راس گوساله مرال امسال در این پناهگاه متولد شدکه نتیجه زحمات و تلاش شبانه روز محیط بانان این پناهگاه است.

مرال از خانواده گوزن ها و از بزرگ ترین گونه های جانوران علف خوار کشور به شمار می رود و جنگل های هیرکانی زیستگاه طبیعی این گونه به شمار می رود. مرال (گوزن قرمز) بزرگترین گونه گوزن ایران می باشد و در گستره جنوبی دریای خزر یعنی مناطق جنگلی استان‌ های گیلان، مازندران و گلستان زندگی می کند.

مرال ها بعد از تکثیر، در زیستگاه‌های اصلی مانند گلستانک نوشهر و یا در مناطق بالادست دودانگه و چهاردانگه رهاسازی می‌شوند.