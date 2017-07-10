کتاب منظومه فکری امام خمینی(ره) به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «منظومه فکری امام خمینی(ره)»چهل و دومین کتاب گروه کلام و دینپژوهی پژوهشکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه، در صدد است تا با مطالعه مجموعه مکتوبات و منشورات و بیانیهها و سخنرانیهای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری، هندسه و منظومه معرفتی آنها را به نگارش درآورد.
منظومه فکری مجموعهای نظاممند، متشکل از اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند، با محوریت هسته مرکزی، در عرصه نظام بینشی، منشی و کنشی است. نظام بینشی میتواند دارای زیر نظامهای متعددی از جمله نظامهای معرفتشناختی، خداشناختی، انسانشناختی، ولایتشناختی، اسلامشناختی، جهانشناختی، جامعهشناختی و... باشد. نظام منشی و رفتاری بیانگر بایدها و نبایدهای ارزشی، اعم از اخلاقی، تربیتی، معنوی و ... است. نظام کنشی و اجتماعی نیز دربردارندهی هست و نیستها و باید و نبایدهای اجتماعی است. مجموعه نظامهای اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، قضایی، دفاعی- امنیتی و غیره از اجزای نظام کنشی و اجتماعی محسوب میشوند.
چاپ دوم کتاب "منظومه فکری امام خمینی(ره)" در چهار بخش اصلی به شرح زیر سامان یافته است.
بخش اول: نظامهای بینشی و نگرشی (جهانبینی اسلامی)
بخش دوم: نظامهای منشی و رفتاری اسلام
بخش سوم: نظامهای اجتماعی اسلام
بخش چهارم: اهداف اجتماعی اسلام
چاپ دوم کتاب «منظومه فکری امام خمینی(ره)» به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکترعبدالحسین خسروپناه، با قیمت ۵۰،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.
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