به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک و انتخاب زهرا اینچه درگاهی به عنوان رئیس این فدراسیون گفت: از جهتی خوشحالم که جمعی که اکثر آنها مرد بودند به یک خانم رای دادند و این توانمندی و ظرفیت بانوان ما را نشان می دهد که در عرصه های مختلف حضور فعال دارند و اگر شرایط برابر باشد، فرصت و امکان برنده بودن هم دارند.

سلطانی فر ادامه داد: حضور بانوان در مدیریت ورزشی با رفع موانع را دنبال می کنیم و امروز هم شاهد بودیم که یک خانم در کنار سه کاندیدای آقا موفق شد به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شود. امیدوارم با توجه به رشته پایه و پرمدال، دوره مدیریت خوبی از این رشته به دست آوریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات فدراسیون تیراندازی فردا برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: هیچ نامه ای از دیوان عدالت اداری تا به این لحظه به دست وزارت ورزش و جوانان نرسیده است.

وزیر ورزش در خصوص انتخاب هیات مدیره تیم فوتبال پرسپولیس هم عنوان کرد: به دنبال روز انتخاب هیات مدیره نباشید، ان شاء الله به زودی این انتخاب انجام می شود.

سلطانی فر در خصوص تغییر دبیر فدراسیون فوتبال در پی اختلافات کی‌روش و اسدی هم گفت: رئیس فدراسیون فوتبال به اندازه کافی صحبت کرده و همین موضوع کفایت می کند.

وی در مورد عدم تخصیص بودجه به کمیته ملی المپیک عنوان کرد: بهتر است این سوال را از سازمان برنامه و بودجه بپرسید.

سلطانی فر در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نامه اخیر تعدادی از قهرمانان برای تغییرات در فدراسیون تکواندو افزود: ما برنامه ای در این خصوص نداریم. نتایج تکواندو آن طور که شما می گویید ناامید کننده نبود. در هیچ رشته ای نمی شود هر ساله قهرمان شد. ما توانستیم در رقابت های جهانی بعد از کره و روسیه، سوم شویم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان با تبریک روز تولد کیمیا علیزاده گفت: من قول مدال طلای المپیک را از کیمیا گرفتم و ان شاء الله ظرف دو سه هفته آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.