به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی در نشست خبری با موضوع مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر و پسر گفت: دروزارت آموزش و پروش کارها تقلید سال‌های گذشته نیست. بلکه برگرفته از سند تحول بنیادین است.

وی افزود: در تحلیل محتوای پروژه‌ها، پروژه‌هایی را که با سند تحول تطابق نداشت اجرا نکردیم؛ و مندرجات سند تحول را به پروژه تحویل کردیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین به عنوان مسایل محتوایی تحلیل می‌شود و برداشت‌ها تبدیل به پروژه و عملیات می‌شود.

وی بیان کرد: سیاست کلی نظام در حوزه آموزش و پرورش ابلاغیه مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین است که جهت گیری ما را تعیین می‌کنند.

حمیدی ادامه داد: اگر سند تحول مدرسه را کانون تحول بداند و مدرسه را محل اصلی تعلیم و تربیت می‌شمارد با این انگیزه فعالیت‌ها را به سمت مدرسه محوری سوق دادیم.

وی تأکید کرد: اگر سند تحول و تاکیدات رهبری این است که آموزش و پرورش با یک مشارکت جمعی باشد. پروژه‌های ما مشارکت محور شده است.

حمیدی گفت: اگر امروز ۲ میلیون و ۵۰۰ دانش آموز در نهضت داوطلبی ورزشی شرکت کرده‌اند از سیاست‌های سند تحول است.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان گفت: طبق تحقیقاتی که از سوی وزارت بهداشت در سال ۹۱ در رابطه با اضافه وزن کودکان انجام شد نرخ اضافه وزن ۲۱/۱ درصد بوده است.

حمیدی ادامه داد: در حال حاضر در پیمایش وزارت بهداشت که هر ۵ سال یکبار صورت می‌گیرد، ۳ دهم درصد کاهش پیدا کرده است. با مداخله خود روند رو به جلوی رشد اضافه وزن دانش آموزان را گرفته‌ایم بلکه کاهش نیز دادیم. اگر تدبیری اندیشیده نشود با سونامی بیماری‌های غیرواگیر روبه‌رو می‌شویم.

وی یادآور شد: توانمندسازی نیروی انسانی و تجهیز مدارس از سیاست‌های ما است.

وی با اشاره به اوقات فراغت دانش آموزان تابستان گفت: مدارس ظرفیت خوبی برای فعالیت‌های ورزشی دارند. مدارس مرکزی با پوشش دانش اموزان مدارس اقماری می‌توانند دانش اموزان را حذب کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ۴٫۵ میلیون دانش آموز در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند. ۱٫۵ میلیون دانش آموز توسط تیم مدرسه‌ای و کانونی است غربال می‌شوند. ۳۰۰ هزار نفر از استان‌ها غربال می‌شوند در نهایت ۱۹ هزار دانش آموز وارد مرحله کشوری می‌شوند. نظام سنجیده استعداد یابی و غربالگری داریم. ظرفیت درقبل ۴٫۵ میلیون نبوده است. نرخ نفوذ المپیادها به مداری عشایری روستایی و چند پای گسترش پیدا کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه که آمار ۴٫۵ میلیونی آمار کمی نیست بیان کرد: مسابقات اختیاری است. برخی‌ها شرکت نمی‌کنند. کاهش اضافه وزن نشان می‌دهد یکی مداخلات افزایش حرکتی نتیجه داده است. کار فرهنگ ملی می‌طلبد که کسی بدون تحرک نباشد.

حمیدی دربارهٔ کاهش تنوع مدارس گفت: مدرسه ورزش جزو تنوع‌ها نیست، همان برنامه درسی اجرا می‌شود. برای ۱۹۲ مدرسه تخصصی ورزشی مجوز صادر کرده‌ایم.