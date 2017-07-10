بررسی عملکرد تیم بسکتبال جوانان در مسابقات جهانی

قاسم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم بسکتبال جوانان در مسابقات قهرمانی جهان و با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده متناسب با توانایی بازیکنان نبود، اظهار داشت: اظهار نظری که در مورد این تیم و عملکردش در قاهره دارم بر مبنای مشاهداتم از مسابقات است نه صرفا شنیده ها.

وی در این رابطه ادامه داد: تیم بسکتبال جوانان تا بیش از این در چهار دوره رقابت های قهرمانی جهان شرکت داشت، از مجموع این چهار دوره من در دو دوره حضور داشتم و یک دوره را هم از نزدیک دنبال کردم. بر همین اساس تاکید می کنم نتیجه به دست آمده در مسابقات امسال ضعیف ترین نتیجه ممکن حساب می شود.

این کارشناس بسکتبال با اشاره به اینکه فکر می کردم ضعیف ترین عملکرد تیم بسکتبال جوانان در مسابقات جهانی مربوط به دوره قبل باشد یادآور شد: اما عملکرد بازیکنان و نتایجی که در این دوره به دست آوردند ضعیف تر از چهار دوره پیش بود، برای این ادعا دلایل زیادی است و اولین آن اینکه تیم ایران به دلیل مطرح شدن بیش از حد سابقه حریفان نتوانست در حد خود ظاهر شود.

کیانی تاکید کرد: اینکه سابقه حریفان و عملکردی که در ادوار مختلف مسابقات جهانی داشتند باید مورد توجه قرار می گرفت درست بود اما نه در این حد که گویی تیم ایران باید با این پیشینه و سابقه حریفان بازی کند. واقعیت این بود که ما با تیم هایی رقابت کردیم که مثل خودمان بازیکنان شان در رده زیر ۱۹ سال بودند اما توجه بیش از حد به سابقه و پیشینه آنها، باعث بزرگتر جلوه دادن حریفان شد در حالی که ایران هم خود به عنوان قهرمان آسیا در مسابقات شرکت کرده بود.

این مربی بسکتبال با بیان اینکه همیشه در این گونه مسابقات ۴۰ درصد تیم ها شرایط بهتر از ایران ندارند و تقریبا هم سطح با ما هستند، تصریح کرد: در همین مسابقات جوانان جهان بسکتبال کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن، آنگولا، مالی و مصر همطراز با ایران بودند؛ حتی به اعتقاد شخص من ایران از این تیم ها تواناتر هم بود چون به لحاظ مهره در برخی پست ها شرایط بهتری داشتیم.

وی افزود: ۶۰ درصد دیگر تیم ها در مسابقات جوانان جهان از کشورهایی بودند که به طور کلی به لحاظ امکانات خیلی بهتر از ایران هستند اما حتی این کشورها هم در رده سنی جوانان خیلی بالاتر از ایران نیستند. البته حساب یکسری از تیم ها مانند کانادا و به خصوص آمریکا که بازیکنان شان به لحاظ فیزیکی کاملا برتر از کشوری مثل ایران هستند، از سایر تیم ها جداست. بازیکنان بسکتبال این گونه کشورها جثه ای بزرگ و حجیم دارند بازیکنان ما در رده سنی جوانان در مقابل چنین حریفانی حرف زیادی برای گفتن ندارند.

کیانی در ادامه صحبت های خود گفت: هستند کشورهایی هم که در بسکتبال از ایران صاحب نام ترند اما از نظر فیزیکی بازیکنان شان نفرات شان به نفرات ما نزدیک هستند بر این اساس بسکتبالیست های جوان ما می توانند مقابل چنین تیم هایی به خصوص در رده سنی جوانان خودی نشان دهند. منظور کشورهایی مانند اسپانیا، آرژانتین و برزیل هستند که بازیکنان شان در رده سنی زیر ۱۹ سال شرایطی تقریبا مشابه ایران دارند یعنی در شرایط سخت و فشار دچار اشتباه و استرس می شوند و خیلی زیاد تحت تاثیر جو قرار می گیرند.

این کارشناس بسکتبال که زمانی هدایت تیم جوانان را بر عهده داشت با تاکید بر اینکه باید نگاه مان به حریفان به خصوص در رده سنی جوانان واقع بینانه تر باشد گفت: وقتی مقابل اسپانیا قرار می گیریم قبل از هر چیز به پیشینه و تاریخ بسکتبال این کشور توجه داریم و اینکه بسکتبال اسپانیا بازیکنی مثل پل گسول را در اختیار دارد، در حالی که تیمی که رو به روی ما قرار دارد زیر ۱۹ سال اسپانیاست و عملکرد آن هیچ ارتباطی به پیشینه بسکتبال اسپانیا ندارد.

به گزارش مهر، قاسم کیانی در ادامه این گفتگو تاکید کرد: توجه به پیشینه تیم های از همان ابتدا کار را برای نماینده ایران سخت کرد، در حالی که واقعیت این بود که مالی خیلی قوی نیست، مصر بسکتبالی پایین تر از ایران دارد و آنگولا هم برتری خیلی زیادی نسبت به ایران ندارد. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که قرار نیست در دیدارهای جهانی با تیمی مثل سنگاپور و مالزی دیدار کنیم، ایران در ادوار گذشته به عنوان نایب قهرمان و تیم سوم آسیا در مسابقات شرکت کرد اما این بار که به عنوان قهرمان آسیا در رقابت ها ظاهر شدیم عملکردی ضعیف تر از ادوار گذشته داشتیم قبل از اعزام قافیه را باخته بودیم.

وی همچنین به یک موضوع اشاره کرد و اینکه بسکتبال جوانان ایران در روز نخست بازی ها که با آمریکا بازی داشت از دیدار دو تیم ایتالیا و آنگولا که باید در روزهای بعد با آنها بازی می کرد، هیچ استفاده ای نکرد.

کیانی در این رابطه گفت: دیدار این دو تیم در روز اول مسابقات به وقت اضافه کشیده شد آنها با تمام توان در وقت اضافه حاضر شدند تا نتیجه بگیرند این بهترین فرصت برای تیم ایران بود که این دو تیم را در همین بازی آنالیز کند اما از این فرصت استفاده نکرد، شاید اگر غیر از می شد با آن اختلاف مقابل این دو تیم نمی باختیم شکست برابر این تیم ها به خاطر قدرت شان نبود بلکه به خاطر ضعف خودمان بود.

مربی بسکتبال ایران با تاکید بر اینکه توان بسکتبالیست های جوان کشورمان از عملکرد و نتایجی که در مسابقات جهانی داشتند، بالاتر است، اظهار داشت: اینکه می گویند بازیکنان برخی تیم ها از ۷، ۸ سالگی بسکتبال را شروع می کنند خیلی درست نیست فکر کنید اگر بازیکنی در این شرایط سنی درگیر قواعد پیچیده بسکتبال شود یا دو بار ضربه برخورد توپ به سرش را تحمل کند، چه بسا دلسرد از ادامه فعالیت در بسکتبال شود. در برخی کشورها بازیکنان را از این سن زیر نظر می گیرند کما اینکه در ایران هم از ۱۰، ۱۱ سالگی بازیکنان تحت نظر هستند.

وی با تاکید بر اینکه تیم بسکتبال جوانان در مسابقات جهانی بدون هیچ نقطه قوتی، بازگشت به عقب داشت، گفت: در دفاع و حمله بازیکنان ضعیف بودند شاید اگر عمده تاکتیک تیم شوت از راه دور نبود و تا حدی هم از بازی نزدیک به سبد استفاده می شد-نه با پست پنج بلکه از طریق نفوذ به زیر سبد- شاید بهتر نتیجه می گرفتیم اما در هر صورت بازیکنان تمام تلاش خود را کردند، اعضای کادر فنی تمام توانایی خود را گذاشت شاید این توانایی کافی نبود.

کیانی گفت: فدراسیون تمام برنامه ریزی های مورد نظر کادر فنی تیم بسکتبال جوانان را اجرا کرد و کاملا از این تیم حمایت داشت. تیم جوانان اگرچه نتوانست در مسابقات جهانی عملکرد خوبی داشته باشد اما قطعا از ترکیب این تیم در آینده بازیکنانی در ترکیب تیم ملی خواهیم داشت.

کارشناس بسکتبال ایران در پایان گفتگو با مهر به دو موضوع اشاره کرد و گفت: رفتار برخی بازیکنان باید منطقی تر شود این برای آینده خود آنها بهتر است و مربیان در این زمینه نقش مدیریتی دارند. دیگر اینکه نگاه مربیان هم باید تغییر کند و توجه داشته باشند به اینکه با عقبه و پیشینه حریفان کاری نداریم. در مسابقات جهانی جوانان حریفان ایران تیم هایی در رده زیر ۱۹ سال هستند.