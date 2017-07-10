شصت و هفتمین ستاد ملی ساماندهی امور جوانان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شد، عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان مورد بررسی قرار گرفت و ارزیابی دقیقی از عملکرد هر استان ارائه شد. همچنین درصد اجرای مصوبات در این ارزیابی آمده است که به صورت مفصل تشریح شد.

طبق روال گذشته، در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در هر جلسه عملکرد یک استان در حوزه جوانان هم مورد ارزیابی قرار می گیرد که در جلسه امروز، با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری، عملکرد این استان در حوزه جوانان ارائه و بررسی شد.

آخرین دستور جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به برگزاری کنگره بین المللی متخصصان جوان علوم زمین اختصاص داشت. از آنجا که این کنگره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و موضوع آن حول محور جوانان است، لازم است دستگاههای مرتبط با جوانان در برگزاری این نشست بین المللی مشارکت داشته باشند.