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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

تهیه یک هزار پروفایل از جنگجویان خارجی/حمایت از اعلان قرمز

تهیه یک هزار پروفایل از جنگجویان خارجی/حمایت از اعلان قرمز

رئیس سازمان اینترپل اعلام کرد: یک هزار پروفایل از جنگجویان خارجی تهیه شده که اگر کشورها نیاز داشته باشند تا درجریان این پروفایل ها قرار گیرند، اطلاعات را در اختیار پلیس کشورها قرار می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن اشتاک در حاشیه اجلاس دو روزه کارگروه عملیاتی پروژه کالکان (بررسی ساز و کارهای مبارزه با تروریسم) در جمع خبرنگاران افزود: امروزه جامعه جهانی با تهدیدهای بین‌المللی و فضای مجازی مواجه است، هیچ کشور و منطقه‌ای به تنهایی نمی‌تواند با این تهدیدها مبارزه کند چرا که نیازمند همکارهای بین‌المللی هستیم.

وی اضافه کرد: می‌توانیم برای همکاری‌های بین‌المللی از اطلاعات پلیسی و امنیتی از قابلیت اینترپل در سراسر جهان با عضوگیری و تبادل اطلاعات استفاده کنیم.

رئیس سازمان اینترپل با اشاره به کمک به کشورهای عضو اینترپل برای افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایش، گفت: اینترپل سکوی جهانی است و ۱۹۸ کشور جهان را به هم متصل می‌کند و با یک تلاش همگانی در حقیقت یک تیم بین‌المللی را رهبری می‌کند.

اشتاک افزود: گروه کالکان از سال ۲۰۱۴ در این زمینه موفق عمل کرده است. در کشورهای عضو مکانیزمی برای دریافت اطلاعات و تبدیل آن به هشدار قرمز داریم واکنون از چند کشور این اطاعات و درخواست‌های حقوقی را ارسال شده است که اگر مطابق قوانین اینترپل باشد، اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان اینترپل افزود: ما از مقامات پلیس ایران در اعلان اخطارهای قرمز حمایت می‌کنیم و شاهدیم که پلیس ایران به دیگر کشورها در زمینه آموزش در فضای مجازی کمک می‌کند.

اشتاک در مورد مجرمان اقتصادی فراری مثل محمودرضا خاوری گفت: به صورت مجزا دستور روی کیس‌ها نمی‌دهم اما از کشورهای عضو در مورد کلاهبرداری‌های بین‌المللی و خطرات آن که منجر به جرائم سازمان یافته نشود، حمایت می‌کنم.

کد مطلب 4026794

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