تهیه یک هزار پروفایل از جنگجویان خارجی/حمایت از اعلان قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن اشتاک در حاشیه اجلاس دو روزه کارگروه عملیاتی پروژه کالکان (بررسی ساز و کارهای مبارزه با تروریسم) در جمع خبرنگاران افزود: امروزه جامعه جهانی با تهدیدهای بین‌المللی و فضای مجازی مواجه است، هیچ کشور و منطقه‌ای به تنهایی نمی‌تواند با این تهدیدها مبارزه کند چرا که نیازمند همکارهای بین‌المللی هستیم.

وی اضافه کرد: می‌توانیم برای همکاری‌های بین‌المللی از اطلاعات پلیسی و امنیتی از قابلیت اینترپل در سراسر جهان با عضوگیری و تبادل اطلاعات استفاده کنیم.

رئیس سازمان اینترپل با اشاره به کمک به کشورهای عضو اینترپل برای افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایش، گفت: اینترپل سکوی جهانی است و ۱۹۸ کشور جهان را به هم متصل می‌کند و با یک تلاش همگانی در حقیقت یک تیم بین‌المللی را رهبری می‌کند.

اشتاک افزود: گروه کالکان از سال ۲۰۱۴ در این زمینه موفق عمل کرده است. در کشورهای عضو مکانیزمی برای دریافت اطلاعات و تبدیل آن به هشدار قرمز داریم واکنون از چند کشور این اطاعات و درخواست‌های حقوقی را ارسال شده است که اگر مطابق قوانین اینترپل باشد، اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان اینترپل افزود: ما از مقامات پلیس ایران در اعلان اخطارهای قرمز حمایت می‌کنیم و شاهدیم که پلیس ایران به دیگر کشورها در زمینه آموزش در فضای مجازی کمک می‌کند.

اشتاک در مورد مجرمان اقتصادی فراری مثل محمودرضا خاوری گفت: به صورت مجزا دستور روی کیس‌ها نمی‌دهم اما از کشورهای عضو در مورد کلاهبرداری‌های بین‌المللی و خطرات آن که منجر به جرائم سازمان یافته نشود، حمایت می‌کنم.