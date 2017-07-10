دومین جشنواره خوشنویسی استان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع دومین جشنواره خوشنویسی استان کرمان، اظهار کرد: کرمان ظرفیت فراوانی برای برگزاری جشنواره ملی و استانی در حوزه فرهنگ و هنر دارد.

وی برگزاری چنین برنامه هایی را در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی موثر دانست و دومین جشنواره خوشنوسی ۲۱ و ۲۲ تیرماه به میزبانی شهر رفسنجان برگزار خواهد شد.

علیزاده با اشاره به اینکه در استان کرمان چهار شعبه خوشنویسی در کرمان، رفسنجان، سیرجان و زرند وجود دارد، گفت: برای تشکیل شورای خوشنویسی در هر شهرستان حداقل ۱۰ تا ۱۲ خوشنویسی ممتاز باید وجود داشته باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: شهرستان های های بم و راور در مرحله تشکیل شورای خوشنویسی هستند و این در حالی است که شهرستان های شهربابک، کوهبنان و بردسیر در زمینه خوشنویسی زیر نظر کرمان بوده و غیر شورایی هستند و در راستای آموزش خوشنویسی فعالیت دارند.

علیزاده تصریح کرد: در استان کرمان ۱۶۰ خوشنویس ممتاز و ۲۰۰ هنرجوی خوشنویسی در دوره ممتاز وجود دارد که پنج نفر دارای مدرک استاد و فوق ممتاز هستند و این در حالی است که بیش از ۲۷ نفر فوق ممتاز در کشور در زمینه خوشنویسی حضور دارند.

وی با بیان اینکه در استان کرمان ۱۷ آموزشگاه ازاد خوشنویسی وجود دارد که ۱۰ مورد آنها در شهر کرمان و بقیه در شهرستان ها هستند، افزود: یکی از سیاست های اداره فرهنگ و ارشاد در زمینه آموزش فرهنگ و هنر، واگذار این مسئولیت به آموزشگاه های هنری آزاد است و انجمن ها به مسائل صنفی می پردازند.

وی عنوان کرد: کرمان در بحث خوشنویسی از نظر کمی جز استان های درجه یک است و این به خاطر وجود اساتید فوق ممتاز و هنرجویان ممتاز است ولی از نظر کیفی به درجه مطلوب نرسیده ایم و برگزاری جشنواره های ملی و استانی و کارگاه های آموزشی خوشنویسی در راستای ارتقای کیفیت و شناسایی ظرفیت های استان در این زمینه موثر است.

ارسال ۹۶ اثر به دبیرخانه جشنواره

علیزاده بیان داشت: استاد ملک زاده یکی از بهترین شکسته نویسان کشور از دیار کرمان و افتخار آفرین استان است که از حضور ایشان در این جشنواره استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید به اینکه سیاست های برون سپاری اداره فرهنگ و ارشاد به معنای واگذاری برگزاری جشنواره ها به موسسات فرهنگی و هنری و بخش های غیر دولتی است، گفت: گزینش و انتخاب موسسات طبق شاخص هایی وزارت ارشاد صورت می گیرد و از حیث سیاست تمرکز زدایی، به شهرستان ها و فرمانداران آمادگی خود را در برگزاری جشنواره ها در شهرستان ها اعلام کنند تا از ظرفیت شهرستان ها در این زمینه استفاده شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: شهرستان رفسنجان با داشتن ظرفیت های هنرهای تجسمی و خوشنویسی ظرفیت بالایی دارد و توانایی برگزاری این جشنواره را دارد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره در دو بخش آزاد و دانشجویی برگزار می شود، اظهار کرد: داوطلبان در دو رشته نستعلیق و شکسته نستعلیق با موضوع اشعار خواجو کرمانی در این جشنواره شرکت می کنند.

علیزاده ادامه داد: ۹۶ اثر به دبیرخانه ارسال شده است و ۳۶ خوشنویس وارد مرحله رقابتی شده اند که ۳ نفر در رشته نستعلیق و ۳ نفر در رشته نستعلیق شکسته به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

وی یادآور شد: جشنواره خوشنویسی چهارشنبه ۲۱ تیرماه در سالن امفی تئاتر موزه ریاست جمهوری شهرستان رفسنجان افتتاح می شود و پنج شنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۷ اختتامه در سالن دانشگاه ولیعصر برگزار خواهد شد.