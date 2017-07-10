به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، صندوق اقلیم سبز در راستای شناسایی پروژهها و برنامههای تأثیر گذار متناسب با اولویتهای تغییر اقلیمی ملی و استراتژیک GCF، در دو حوزه کاهش انتشار و تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم که سرمایهگذاری بخش خصوصی را در فعالیتهای تغییر اقلیمی بسیج میکنند، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داده است.
این صندوق از کلیه فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و انجمنهای مردمی دعوت کرده ایدههای اولیه مربوط به برنامهها و پروژهها را حداکثر تا تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۱۷ برابر با اول شهریور برای بررسی در کمیته ملی GCF، به دبیرخانه این کمیته واقع درپارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی ارسال کنند و سپس از صاحبان پروژه برای ارائه پیشنهاد خود در کمیته مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
صندوق سبز اقلیم (Green Climate Fund) در COP16 اعضاء صندوق سبز آب و هوا را به عنوان یک نهاد عملیاتی سازوکار مالی، طبق ماده ۱۱کنوانسیون، جهت حمایت از پروژهها، برنامهها، سیاستهای و فعالیتهای اعضاء کشورهای در حال توسعه تأسیس کردند. صندوق توسط هیئت مدیره GCF اداره خواهد شد.
داراییهای GCF به صورت امانی تنها در راستای یا مطابق با تصمیمات هیئت مدیره GCF اداره خواهد شد. بانک جهانی توسط COP به عنوان متولی موقت GCF، مشروط به اینکه سه سال پس از عملیاتی شدن بودجه مورد بازنگری قرار گیرد، تعیین شد. همچنین دبیرخانه مستقلی صندوق را هدایت و رهبری کند و GCF نیز توسط کمیته انتقالی طراحی شود.
اعضاء کشورهای توسعه یافته، تا اجلاس بیستم COP، برای مشارکتهای بلند نظرانه و به موقع که عملیاتی کردن موثرصندوق را امکانپذیر میسازد، از جمله برای آمادگی و پشتیبانی مقدماتی از GCF که منعکس کننده نیازها و چالشهای کشورهای در حال توسعه در تهیه فرایند تجهیز منابع اولیه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی میباشد، دعوت شدند. علاوه بر این، اعضاء تأکید کردند که تجهیز منابع اولیه باید به سطح بسیار قابل توجهی برسد و از بخشهای دولتی و خصوصی و سایر منابع جایگزین دعوت کردندکه صندوق را تأمین مالی کنند.
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