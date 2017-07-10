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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۸

وزیر ورزش و جوانان خبر داد:

احیای سازمان ملی جوانان تا پیش از تشکیل کابینه

احیای سازمان ملی جوانان تا پیش از تشکیل کابینه

وزیر ورزش و جوانان درخصوص تصویب ساختار جدید و احیای سازمان ملی جوانان پیش از تشکیل کابینه دولت دوازدهم اظهار امیدواری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در حاشیه شصت و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شد، در مع خبرنگاران با اشاره به بررسی لایحه اصلاح ساختار سه وزارتخانه و احیای سازمان ملی جوانان گفت: این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و کلیات آن روز گذشته در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: امیدواریم ساختار جدید وزارتخانه ها و سازمان ملی جوانان تا پیش از معرفی کابینه دوازدهم مشخص شود تا وزرا و رییس سازمان به اقتضای شرایط جدید تعیین شوند.

وزیر ورزش و جوانان در مورد ساختار سازمان ملی جوانان تاکید کرد: در حال حاضر کلیات در حال بررسی است و هنوز نمی دانیم رئیس سازمان ملی جوانان معاون رئیس جمهور محسوب می شود یا معاون وزیر ورزش و جوانان.

کد مطلب 4026801

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