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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

شهردار تهران خبر داد؛

تست گرم خط ۸ متروی تهران/ افتتاح بخش از خط ۶ در مرداد ماه

تست گرم خط ۸ متروی تهران/ افتتاح بخش از خط ۶ در مرداد ماه

قالیباف با اشاره به آنکه وقتی شهر را تحویل گرفتیم تنها ۷۰ کیلومتر مترو داشت، گفت: با احتساب خط ۶ مترو که بخشی از آن در مرداد افتتاح می‌شود، نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر مترو داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در سومین جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری و بیست و چهارمین نشست معاونان فنی کلانشهرها آخرین وضعیت متروی پایتخت را تشریح کرد.

وی با تأکید بر اینکه مجموع مترو شهرهای مختلف را نگاه کنید و با فعالیت ۱۲ سال گذشته شهر تهران مقایسه کنید، گفت: در حوزه مترو زمانی که شهر را تحویل گرفتیم تنها ۷۰ کیلومتر مترو بعد از ۲۲ سال فعالیت در حوزه مترو احداث کرده بودند.

شهردار تهران با اشاره به افتتاح بخشی از خط ۶ مترو در مرداد ماه گفت: با احتساب این خط، نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر مترو در پایتخت داریم.

قالیباف با اشاره به در مراحل نهایی بودن خط ۸ مترو تهران و انجام تست گرم آن گفت: به عبارتی دیگر پرونده مترو در شهر تهران بسته می‌شود.

کد مطلب 4026803

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