۲۰ گروه جهادی به مناطق محروم بیرجند اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاحی ظهر دوشنبه در ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی بیرجند اظهار داشت: هدف از برگزاری اردوهای جهادی آشنایی نسل جوان و آینده ساز با محدودیت ها و مشکلات درون نظام، تبیین کار جمعی و گروهی، ایجاد امید و نشاط در بین مردم به خصوص در مناطق محروم و کمک به دستگاه های اجرایی کشور در مسائل مختلف و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها است.

وی بیان کرد: نوع پروژه های که در این اردوها پیگیری و دنبال می شود پروژه های کوچک، زودبازده و عام المنفعه است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند، بهسازی و زیباسازی مدارس، خانه بهداشت، کمک در ساخت خانه های عالم و مساجد، پیشگیری از اعتیاد را از جمله فعالیت های گروه های جهادی در مناطق محروم و روستاها عنوان کرد.

فلاحی با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی امسال پنج گروه جهادی هفت روزه به مناطق مختلف بیرجند اعزام شده است، عنوان داشت: طی این مدت ۸۴ نفر در قالب این گروه ها به نقاط مختلف شهرستان اعزام شدند.

وی همچنین از اعزام ۱۵۰ نفر در قالب هشت گروه جهادی هفت روزه به نقاط مختلف شهرستان در تابستان امسال خبر داد و گفت: علاوه بر این در تابستان امسال ۳۰۰ دانش آموز در قالب ۱۲ گروه در اردوهای جهادی دانش آموزی شرکت خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند اضافه کرد: از این تعداد ۱۲۰ نفر پسر و ۸۰ نفر نیز دانش آموزان دختر خواهند بود.

فلاحی ادامه داد: همچنین طی سال جاری دو هزار و ۴۰۰ نفر در قالب اردوهای جهادی کی روزه به نقاط مختلف شهرستان اعزام می شوند که تلاش می شود ۸۰ درصد این گروه ها در شش ماهه نخست امسال اعزام شوند.