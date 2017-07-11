به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز ادامه پیدا می‌کند و در یکی از بازی‌های امروز تیم فوتسال هیئت فوتبال قم در دیداری خانگی با حضور هواداران خود پذیرای تاسیسات دریایی تهران است.

تیم فوتسال هیئت فوتبال قم در هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز سه‌شنبه در حالی در سالن شهید حیدریان قم مقابل تیم تأسیسات دریایی تهران به میدان می‌رود که به دنبال شگفتی‌سازی در این بازی است.

شاگردان محمدرضا قاسمی و ابوالفضل ثانی در برابر تیم پرستاره تأسیسات دریایی کار دشواری در پیش دارند گرچه در این بازی میزبان هستند و از امتیاز حضور تماشاگران قمی برخوردار می‌شوند اما تقابل با شاگردان وحید شمسایی هرگز ساده نبوده است.

نکته ویژه این بازی، حضور علیرضا وفایی و مسلم اولاد قباد بازیکنان فصول گذشته نماینده قم در لیگ برتر فوتسال در این بازی در ترکیب تأسیسات دریایی است به طوری که اولاد قباد زمانی بازیکن تیم‌های ماهان تندیس و یاسین پیشروی قم بود و وفایی نیز سال‌ها برای فوتسال قم به میدان رفته بود.

تیم فوتسال هیئت فوتبال قم در بازی قبلی خود در ساری برابر تیم شهروند این شهر ۲ بر صفر شکست خورد و با احتساب رأی کمیته انضباطی مبنی بر ۳ بر صفر بازنده شدن این تیم برابر گیتی پسند در دیدار هفته نخست، نماینده قم در جدول بدون امتیاز است.

لیگ برتر فوتسال ایران با حضور ۱۴ تیم برگزار می‌شود که در ‌نهایت ۲ تیم به لیگ دسته اول سقوط می‌کنند و این در حالی است که قم برای نخستین بار امسال ۲ تیم در لیگ برتر دارد اما هر ۲ نماینده قم از نظر مالی به شدت در مضیقه‌اند.

کریم بهرامی رئیس هیئت فوتبال استان قم درباره وضعیت تیم هیئت فوتبال قم تأکید کرده که شرایط مالی این تیم نامساعد است و وی به دنبال جذب حامی مالی برای رهایی این تیم از مشکلات و تقویت تیم است.