کاهش جزئی قیمت انواع سکه/دلار ۳۷۸۶ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزاد طرح جدید با ۱۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به نرخ یک میلیون و ۱۷۷ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه ۶۴۱ هزار وو ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۸ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۴۸۲ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۸۶ تومان، یورو ۴۳۵۳ تومان، پوند ۴۸۸۳ تومان، درهم امارات ۱۰۳۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۴ تومان است.