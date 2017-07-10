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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

کاهش جزئی قیمت انواع سکه/دلار ۳۷۸۶ تومان شد

کاهش جزئی قیمت انواع سکه/دلار ۳۷۸۶ تومان شد

در معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش جزئی مواجه شد و بین ۱۵۰ تا هزار تومان ارزان شد؛ ضمن اینکه نرخ دلار هم به ۳۷۸۶ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزاد طرح جدید با ۱۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به نرخ یک میلیون و ۱۷۷ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه ۶۴۱ هزار وو ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۸ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۴۸۲ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۸۶ تومان، یورو ۴۳۵۳ تومان، پوند ۴۸۸۳ تومان، درهم امارات ۱۰۳۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۴ تومان است.

کد مطلب 4026811

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