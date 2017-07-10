عربستان عامل اصلی ترویج افراط گرایی است/ پیوند وهابیت و تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته گذشته ۲ گزارش در انگلیس منتشر که یکی در خصوص کمک های مالی عربستان به گروه های تروریستی بود و شخص «تراز می» نخست وزیر انگلیس مانع انتشار آن شده بود و دومی گزارشی بود که موسسه تحقیقات «هنری جکسون سوسایتی» درباره نقش عربستان سعودی در ترویج افراط گرایی منتشر کرد.

در همین رابطه دویچه وله در مصاحبه با «سوزانه شرودر» رئیس مرکز تحقیقات اسلامی فرانکفورت آلمان به تحلیل این گزارش ها پرداخته است.

پرفسور سوزانه شرودر مردم شناس است و تحقیقات وسیعی در ارتباط با دگرگونی‌های فرهنگی و سیاسی در کشورهای اسلامی و کشورهایی با اقلیت‌های مسلمان دارد. او بیشتر در ارتباط با کشورهای جنوب شرق آسیا، شمال آفریقا و آلمان تحقیق می‌کند.

مرکز تحقیقات جهانی اسلام (FFGI) در شهر فرانکفورت نیز زیر نظر پرفسور سوزانه شرودر هدایت می‌شود. او در مصاحبه‌ای با دویچه وله، به سوالات او در ارتباط با فعالیت‌های مسلمانان افراطی و حمایت‌های مالی عربستان به آنها پاسخ داد.

شرودر در توضیح محتوای گزارش موسسه تحقیقاتی هنری جکسون سوسایتی می‌گوید چنین آماری او را به هیچ وجه متعجب نکرده است. وی توضیح می‌دهد که مشخص بود که عربستان به صدور ایدئولوژی جنبش مذهبی وهابیت مشغول است و این هم مشخص بود که این ایدئولوژی در بخش‌های کلی‌اش همان ایدئولوژی «دولت اسلامی» یا همان داعش است.

شیوه‌های صدور جنبش مذهبی وهابیت

گزارش موسسه تحقیقاتی «هنری جکسون سوسایتی» در ارتباط با مهم‌ترین حامی مالی گروه‌های افراط گرای اسلامی در بریتانیا، عربستان سعودی را معرفی کرده است. گفته می‌شود این کشور در ۵۰ سال گذشته دست‌کم ۷۶ میلیارد یورو صرف صدور جنبش مذهبی وهابیت کرده است؛ جنبشی که اساس ایدئولوژی افراط گرایی اسلامی و جهادگرایی اسلامی در سراسر جهان است.

شرودر تاکید می‌کند که عربستان سعودی تنها به صدور پول بسنده نمی‌کند و منابع تبلیغاتی نیز در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. عربستان افرادی را در نظر می‌گیرد و به آنها فرمان ساخت مساجد، مراکز فرهنگی و آموزشی و غیره را می‌دهد. این مراکز پس از آماده شدن به تبلیغات ایدئولوژیک جنبش وهابیت می‌پردازند.

افزایش فعالیت جنبش وهابیت برای رقابت با ایران

پرفسور شرودر می‌گوید صدور وهابیت از سوی عربستان پس از انقلاب اسلامی در ایران افزایش یافت. انقلاب ایران عربستان را به شدت لرزاند. عربستان از آن پس با ارتباط با رابطهای خود در آسیا، آفریقا و بخش‌هایی از اروپا به تبلیغ برای ایدئولوژی جنبش وهابیت پرداخت. مرکز این تبلیغ‌ها در اروپا یوگسلاوی سابق بود که آنجا جنگ‌هایی میان مسلمانان و مسیحیان رخ داد.

عربستان می‌دید که مسلمانان این منطقه به پول نیازمندند و همچنین به خاطر شرایط شان آماده پذیرش ایدئولوژی افراطی وهابیت هستند. به این ترتیب بود که به تدریج اسلام افراطی در جهان قدرتمندتر شد. رشد این افراط گرایی را می‌توان در جنوب شرقی آسیا، در جنوب تایلند، فیلیپین، اندونزی و بخش‌هایی از مالزی به خوبی مشاهده کرد.

شرودر می‌افزاید برخی می‌گویند که در این کشورها اسلامی مداراگر وجود دارد، اما طی ۳۰ سال اسلام این منطقه به شدت افراطی شده و پول‌های هنگفت عربستان سعودی نقشی اساسی در این فرایند داشته است.

عربستان همچنین بورس‌هایی برای جوانان روشنفکر این کشورها در نظر می‌گرفت و این جوانان پس از تحصیل در دانشگاه‌های عربستان به کشورشان بازمی گشتند و به تبلیغ ایدئولوژی افراطی وهابیت می‌پرداختند.

خبرنگار دویچه وله در تایید سخنان خانم شرودر به مورد پیر فوگل، یکی از مشهورترین اعضای سلفی آلمان اشاره می‌کند که در مکه تحصیل کرده است. او در ادامه می‌گوید رسانه‌های آلمان به نقل از سازمان‌های امنیتی این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) اعلام کردند که عربستان در افراطی شدن مسلمانان آلمان به شدت موثر بوده است.

ارتباط نزدیک مقامات سفارت عربستان با گروه های افراطی مسلمان

خبرنگار دویچه وله از پرفسور شرودر می‌پرسد که تا چه حد نظرهای سازمان‌های امنیتی آلمان با تحقیقاتی که او به عنوان محقق انجام داده همخوانی دارند. شرودر پاسخ می‌دهد که این همخوانی به طور کامل وجود دارد.

شرودر در توضیح این مسئله گفت گاهی حتی مقامات بلندپایه عربستان سعودی نیز مستقیم در این اقدامات دست داشته‌اند. او از یک مقام دیپلماتیک عربستان در برلین یاد می‌کند به نام محمد فقیهی که با شبکه تروریستی هامبورگ در رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا، همکاری کرده است.