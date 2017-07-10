تاریخ اسلام بدون حضرت «حمزه» واژه رشادت را کم داشت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: قریش و قریشیان هرچند که حضرت محمد(ص) را در اوایل بعثت به هر بهانه و با هر شیوه‌ای آزار می‌دادند، اما دل رسول الله(ص) به وعده الهی و همراهی عزیزانی همچون ابوطالب، علی(ع)، خدیجه و دیگرعموی بزرگوارش، حضرت «حمزه» گرم بود.

بارها و بارها سیل توهین‌های ابوجهل و یارانش به سمت پیامبراسلام(ص) با بزرگواری‌های ایشان و البته پاسخ‌های کوبنده حضرت حمزه همراه بود. عموی دلاوری که در راه دفاع از محمد(ص) تمام اعتبار و آبرو و نفوذ خود در قریش و مکه را به کار گرفت.

تا آنجا که پس از محاصره و تنگ شدن عرصه بر اصحاب و یاران اسلام، دست از شهر آباء و اجدادی‌اش برداشت و همراه با مهاجرین به سوی مدینه رفت.

غزوه‌ای نبود که حضرت حمزه باشد و آوای جانفشانی و رشادت‌هایش از سوی راویان و شاهدان نقل نشده باشد. دلاوری‌های حمزه به اندازه‌ای وسیع بود که بغض و کینه دشمنان محمد(ص) را تا آنجا کشاند که پس از شهادت، با پیکر مطهرش نیز به جنگ برخیزند.

زمانی که «هند»، همسر ابوسفیان غلامی اجیر کرده تا به جان پیکر حمزه بیفتد و جگرش را از بدن خارج کند، اما این بی شرمی کجا و گرفتن عنوان «سیدالشهدا» از سوی فرستاده خدا بر زمین کجا؟

کدام مورخ تاریخ اسلامی است که نداند اگر حمزه(ع) نبود، مسلمانان چه الگو و مقتدای بزرگی در حمایت از رهبر و ارزش‌هایشان را از دست داده بودند. حضرت حمزه پا بر جهان گذاشت تا زمین و زمان بدانند معنی پیروی و محبت خالصانه را.

سپاه اسلام با وجود فرماندهی حمزه(ع) علیه هجوم‌های دشمنان مقاومت داشت

نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشروی اسلام و اهداف عالیه دین میسر نمی‌شد مگر با جانفشانی‌های اصحاب و یاران پیامبر(ص) که حضرت حمزه سید الشهدا، عموی رسول اکرم(ص) یکی از مهمترین یاران بود.

نام حضرت حمزه(ع) درمان دوستان و خاری برای دشمنان بود و مرامش به کلی در مسیر خواسته‌ها و برنامه‌های پیامبر(ص) و قرآن بود

حجت الاسلام سید جلال رضوی مهر با اشاره به جایگاه ویژه و منزلت خاص حضرت حمزه(ع) در میان قریش، گفت: حریت، شجاعت، دوستی و مهربانی ایشان نسبت به رسول اکرم(ص) شخصیتی برای ایشان ایجاد کرده بود که موجب خشم مشرکان و اطمینان دوستان اسلام شده بود.

وی افزود: وجود حضرت حمزه در سپاه رسول الله موجب فخر بود و پیامبر(ص) با ایشان از سر مهربانی و عزت برخورد می‌کرد، درواقع سپاه اسلام با وجود فرماندهی ایشان علیه هجوم‌های متعدد ابی سفیان و نیروهایش مقاومت داشت و دفاع از مدینه از جمله مهمترین مسئولیت‌های ایشان بود.

نام حمزه(ص) درمان دوستان و خاری برای دشمنان بود

به گفته نایب رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، این حضرت حمزه بود که نامش درمان دوستان و خاری برای دشمنان بود و مرامش به کلی در مسیر خواسته‌ها و برنامه‌های پیامبر(ص) و قرآن بود.

وی با تأکید بر اینکه عدم پذیرش خواسته دشمنان و عدم تسلیم در برابر متجاوزان از روحیه و ایمان حضرت حمزه بود، گفت: باید بدانیم برای حضرت حمزه به دلیل جایگاه ویژه‌شان پس از شهادت و طی شدن چندین قرن مقبره خاصی از سوی مسلمانان ساخته شد که البته با هجوم و بی حرمتی وهابیون مقبره ایشان مورد بی حرمتی قرار گرفت.

راه حمزه سیدالشهدا(ع) امروز در دفاع از حریم الی الله وجود دارد

حجت الاسلام رضوی مهر ادامه داد: اما در مقابل راه حمزه سیدالشهدا(ع) امروز در دفاع از حریم الی الله وجود دارد و رزمندگان ما که با ترک خانه و کاشانه خود و با جانفشانی خون پاک خودشان را برای دفاع از حدود الهی تقدیم می‌کنند ادامه دهنده این راه هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز رزمندگان اسلام مقتدایی همچون حمزه سیدالشهدا(ع) برای دفاع از قرآن دارند، تأکید کرد: علاقه پیامبر(ص) به حضرت حمزه به حدی بود که موجب شد ایشان امر کنند تا پس از شهادت عمویشان یادمان و یادواره‌ای در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه در مدینه برگزار شود و از حضرت زهرا(س) درخواست کردند با حسن و حسین(ع) به زیارت قبر حمزه بشتابند تا راه و یاد شهدا فراموش نشود.