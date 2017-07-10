محمود عباس حماس را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در پی افزایش اختلافات جنبش حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرد که ممکن است تحریم های مالی فوری علیه حماس اعمال کند.

محمود عباس که برای دیدار با مسئولان مصری به قاهره سفر کرده به روزنامه الشرق الاوسط گفت اگر حماس به روش خود در بی توجهی به حاکمیت نهادهای تشکیلات خودگردان در رام الله، ادامه دهد ممکن است تحریم های مالی فوری علیه این جنبش اعمال شود. وی همچنین حماس را به تلاش برای ایجاد تفرقه در میان مردم فلسطین و ایجاد نهادهای ناهماهنگ متهم کرده است.

این در حالی است که ایمن دراغمه نماینده حماس در شورای قانون گذاری فلسطین اعلام کرد که بار دیگر تشکیلات خودگردان فلسطین از پرداخت حقوق ۳۷ نماینده حماس در شورای قانون گذاری فلسطین سر باز زده است.

وی اعلام کرده: بار دیگر تشکیلات خودگردان فلسطین حقوق ماه ژوئن نمایندگان ائتلاف اصلاح و تغییر وابسته به حماس را پرداخت نکرده است. هنوز وزارت دارایی فلسطین به این اقدام واکنشی نشان نداده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین اخیرا اقداماتی علیه حماس اتخاذ کرده است، از جمله کاهش سهم پرداختی تشکیلات خودگردان فلسطین از هزینه برق نوار غزه، عدم ارسال سوخت به تنها پایگاه سوخت رسانی در این منطقه و قطع کردن حقوق آزادگان فلسطینی وابسته به جنبش حماس که روزگاری در بند زندان های اسرائیل بوده اند.

حماس تشکیلات خودگردان فلسطین را به تلاش برای اعمال فشار و خفه کردن نوار غزه متهم می کند در حالی تشکیلات خودگردان مدعی است این اقدامات را در راستای اعمال فشار بر حماس برای به پایان رساندن شکاف موجود در جریان های فلسطینی انجام می دهد.