تامین اجتماعی، سازمانی پرافتخار در حوزه اجتماعی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامیناجتماعی، سید تقی نوربخش در این پیام ضمن تبریک فرارسیدن هفته تامیناجتماعی به تمامی بیمهشدگان و شرکای اجتماعی این سازمان، اظهار داشت: این سازمان مفتخر است که بهعنوان بزرگترین و محوریترین سازمان فعال در حوزه بیمههای اجتماعی کشور، بالغ بر نیمی از مردم کشور را تحت پوشش انواع خدمات بیمهای و درمانی قرار داده است.
وی گفت: هفته تامیناجتماعی هر سال و بهویژه روز ٢٥ تیر ماه که در تقویم رسمی کشور به نام «روز تامیناجتماعی» نامگذاری شده است، فرصتی ارزشمند است تا خادمان مردم در این سازمان بزرگ اجتماعی - اقتصادی، با شرکای اجتماعی و ذینفعان این سازمان در مورد اولویتها، راهبردها و سیاستهای کلان حوزه بیمههای اجتماعی تجدید عهد نمایند.
نوربخش تصریح کرد: امسال در حالی به استقبال هفته تامین اجتماعی میرویم که انتخابات اخیر ریاستجمهوری، بار دیگر ضمن جلب توجه مسئولان به امر عدالت اجتماعی، بهعنوان یکی از مهمترین خواستها و انتظارات اقشار مختلف مردم، ضرورت تلاش موثر نظام و دولت برگزیده مردم برای مقابله با اشکال مختلف فقر و بیعدالتی را یادآور شد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی بهرغم همه دشواریهای حادث شده در مسیر تامین منابع مالی، توانسته است خدماتی نسبتا مطلوبی به اقشار تحتپوشش خود ارائه دهد.
نوربخش تصریح کرد: اکنون که متاثر از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم، کشور ما آماده یک جهش اقتصادی است، سازمان تامیناجتماعی نیز، حمایت از تولید و کارآفرینی و اشتغالزایی و مشارکت در فراهمسازی فضایی مساعد برای رونق کسبوکار را در زمره اولویتهای اصلی خویش قرار داده است.
نوربخش، تعلیق موقت برخی اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی برای توقیف اموال کارفرمایان بدهکار بیمهای، حداکثر استفاده از امکانات و فناوریهای نوین برای تسهیل گردش کار کارفرمایان در شعب بیمهای، اصلاح و بهبود شیوههای بازرسی بیمهای از کارگاهها و نیز اجرای طرح بزرگ بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان خوشحساب، را ازجمله گامهای عملی این سازمان در راستای همسویی و همدلی با راهبردهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای دولت یازدهم بوده عنوان کرد.
وی اظهار داشت: ماموریت اصلی سازمان تامیناجتماعی، حمایت موثر از پشتوانهها و سربازان جبهه سازندگی و توسعه و نیروهای مولد در برابر ریسکهای احتمالی ناشی از اجرای برنامههای معطوف به بازسازی بنیانهای اقتصادی کشور است.
نوربخش ادامه داد: این حمایتها از طریق حفظ و ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به اقشار میلیونی نیروهای مولد فعال در عرصه بازسازی اقتصاد و در قالب ١٨ نوع خدمت بلندمدت و کوتاهمدت ازجمله انواع مستمریها، خدمات درمانی، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد و ... صورت میگیرد.
وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر، بالغ بر ٤٢.٥ میلیون نفر از جامعه مولد و شاغل کشور و نیز شاغلان دیروز و بازنشستگان و مستمریبگیران امروز را به همراه افراد تحت تکفل آنان، تحت پوشش خدمات خویش قرارداده است. وی افزود: بیمهشدگان و مستمریبگیران این سازمان، هماکنون خدمات درمانی مورد نیاز خود را از طریق ٨٠ بیمارستان و ٣٢٠ مرکز درمانی فعال در بخش درمان مستقیم (تحت تملک سازمان) بهصورت رایگان و بالغ بر ٤٦ هزار مطب و مرکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد (درمان غیرمستقیم) با پرداخت بخشی از هزینهها دریافت میکنند.
نوربخش تصریح کرد: سازمان تامیناجتماعی با وجود همه تبعات و آثار باقیمانده از برخی اقدامات غیرکارشناسی و تحمیلات غیرحرفهای بر منابع و مصارف این سازمان، در برخی ادوار گذشته، به دلیل نقشآفرینی موثر در سطح ملی و بینالمللی، در انتخابات اتحادیه بینالمللی تامیناجتماعی با عضویت ١٥٨ کشور، بهعنوان نائبرئیس مجمع و عضو هیاترئیسه این نهاد بینالمللی انتخاب شد.
وی با بیان اینکه حمایتهای بیدریغ ریاست جمهوری و هیات دولت از بزرگترین صندوق بیمهگر اجتماعی کشور در سال ٩٥، بدون تردید یکی از مهمترین پشتوانههای این نهاد اجتماعی برای ارائه خدمت به بیش از ٤٢.٥ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر و اعضای خانواده آنان بوده است، گفت: پرداخت ٩ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از بدهیهای دولتهای گذشته به سازمان تامیناجتماعی در سال ٩٥ و در کنار آن، برخی واگذاریهای قطعی در بخش اقتصادی توسط دولت محترم در عوض مطالبات سازمان در سال گذشته، باعث شد قدمهای بلندی در این سازمان برداشته شود که مشارکت در طرح ملی تحول نظام سلامت، حذف دفترچههای درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی، ارتقای هتلینگ بیمارستانی و پیشبرد برنامههای آی.تی بخشی از جمله این گامها بوده است.
نوربخش اضافه کرد: در سال ١٣٩٢ که سال آغاز دوره فعالیت دولت تدبیر و امید بود، حجم مستمری پرداختی به مستمریبگیران این سازمان، حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان بود که با رویکرد حمایت از اقشار محروم و مستمریبگیر، طی یک دوره ٣,٥ ساله، حجم مستمری و مزایای پرداختی این سازمان با رشدی تقریبا دو برابر، به ٤٢ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٥ افزایش یافت.
وی افزود: در تمام سالهای فعالیت این دولت و با تلاش چشمگیر کارکنان پرتلاش سازمان تامیناجتماعی، توفیق یافتیم با تامین و تجهیز منابع موردنیاز، برای نخستینبار طی ٤ سال متمادی، هر ساله میزان مستمری پرداختی به بازنشستگان و سایر مستمریبگیران این سازمان را بیش از نرخ تورم سالانه افزایش دهیم.
نوربخش گفت: مدیران و کارکنان سازمان تامیناجتماعی فرصت خدمت در این سازمان مردمنهاد و مبتنی بر اصل مترقی سهجانبهگرایی را توفیقی بزرگ برای خویش میدانند و متعهد هستند که در راستای اهداف بلند انسانی و آرمانهای متعالی این سازمان، همچنان با عزمی راسخ تلاش نمایند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اذعان داشت: ما خدمتگزاران مردم و نظام در سازمان تامیناجتماعی، امیدواریم که با برخورداری از اعتماد، همراهی و همکاری شرکای اجتماعی این سازمان و همچنین پشتگرم به استمرار حمایت اصولی و کارشناسی دولت دوازدهم و برگزیدگان مردم در خانه ملت، در سالهای آتی شاهد کارآمدی بیشتر و تامین رضایتمندی فزونتر مخاطبان میلیونی این سازمان خواهیم بود.
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