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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا؛

جودوکاران نوجوان ایران راهی بیشکک شدند

جودوکاران نوجوان ایران راهی بیشکک شدند

تیم جودو نوجوانان ایران برای حضور در رقابتهای آسیا صبح امروز تهران را به مقصد قرقیزستان محل برگزاری این رقابتها ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای نوجوانان قهرمانی آسیا ۲۲ و ۲۳ تیرماه به میزبانی قرقزستان در شهر بیشکک برگزار خواهد شد و تیم های دختران و پسران کشورمان با ۱۳ جودوکار در این رقابتها شرکت می کنند.

بر همین اساس پنجشنبه ۲۲ تیرماه  جودکاران اوزان ۴۰-، ۴۴، ۴۸ و ۵۲- کیلوگرم بخش دختران و ۵۰-، ۵۵-، ۶۰ و ۶۶- کیلوگرم پسران به روی تاتامی می روند که لیلا سیاوشی، امیر حسین یزدانی، مصطفی ریاحی فر، مجید وحید بریمانلو و علی یوسفی نمایندگان کشورمان می باشند. 

جمعه ۲۳ تیرماه در روز دوم و پایانی این رقابتها نیز مبارزات اوزان ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و ۷۰+ کیلوگرم بخش دختران، ۷۳-، ۸۱-، ۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم بخش پسران برگزار می شود که محدثه حسینی، مریم بربتف زهرا باقری، مولوی مقدم، حسین خجسته، سپهر علینژاد، علی امینی و مهدی راستگر  از تیم ایران به روی تاتامی خواهند رفت.

تیم های نوجوانان کشورمان امروز راهی محل برگزاری این رقابتها شدند و جوانان نیز طی روزهای آینده به قراقیزستان سفر می کنند. 

بعد از پایان رقابتهای نوجوانان، هجدهمین دوره رقابتهای جوانان آسیا ۲۴ و ۲۵ تیرماه برگزار می شود که تیم کشورمان با ترکیب سهیل جمال آبادی، محمد رضا صدیقی، علیرضا خجسته، جعفر فیروزآبادی، امین کامیابی، جواد مرادی، حامد رشیدی، قاسم باغچقی، علی پرهیزگار و حمید رضا ملک زاده در این رقابتها شرکت می کنند. 

در این دوره از رقابتها ۳۳۴ جودوکار از ۲۰ کشور در هر دو بخش جوانان و نوجوانان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 4026821

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