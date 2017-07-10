جودوکاران نوجوان ایران راهی بیشکک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای نوجوانان قهرمانی آسیا ۲۲ و ۲۳ تیرماه به میزبانی قرقزستان در شهر بیشکک برگزار خواهد شد و تیم های دختران و پسران کشورمان با ۱۳ جودوکار در این رقابتها شرکت می کنند.

بر همین اساس پنجشنبه ۲۲ تیرماه جودکاران اوزان ۴۰-، ۴۴، ۴۸ و ۵۲- کیلوگرم بخش دختران و ۵۰-، ۵۵-، ۶۰ و ۶۶- کیلوگرم پسران به روی تاتامی می روند که لیلا سیاوشی، امیر حسین یزدانی، مصطفی ریاحی فر، مجید وحید بریمانلو و علی یوسفی نمایندگان کشورمان می باشند.

جمعه ۲۳ تیرماه در روز دوم و پایانی این رقابتها نیز مبارزات اوزان ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و ۷۰+ کیلوگرم بخش دختران، ۷۳-، ۸۱-، ۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم بخش پسران برگزار می شود که محدثه حسینی، مریم بربتف زهرا باقری، مولوی مقدم، حسین خجسته، سپهر علینژاد، علی امینی و مهدی راستگر از تیم ایران به روی تاتامی خواهند رفت.

تیم های نوجوانان کشورمان امروز راهی محل برگزاری این رقابتها شدند و جوانان نیز طی روزهای آینده به قراقیزستان سفر می کنند.

بعد از پایان رقابتهای نوجوانان، هجدهمین دوره رقابتهای جوانان آسیا ۲۴ و ۲۵ تیرماه برگزار می شود که تیم کشورمان با ترکیب سهیل جمال آبادی، محمد رضا صدیقی، علیرضا خجسته، جعفر فیروزآبادی، امین کامیابی، جواد مرادی، حامد رشیدی، قاسم باغچقی، علی پرهیزگار و حمید رضا ملک زاده در این رقابتها شرکت می کنند.

در این دوره از رقابتها ۳۳۴ جودوکار از ۲۰ کشور در هر دو بخش جوانان و نوجوانان حضور خواهند داشت.