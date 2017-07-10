رفسنجان به عنوان «شهر بدون عرضه قلیان» معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی زاده پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی با دستگاههای مرتبط همکار در برنامه «کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» با اعلام خبر معرفی رفسنجان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان «شهر بدون عرضه قلیان» اظهار داشت: با توجه به این موضوع مقرر شد تابلوهایی بدین مناسبت در مراکز تفریحی و مبادی ورودی و خروجی شهر نصب شود.

وی افزود: کماکان مجوز عرضه قلیان برای هیچ صنفی صادر نشده و با متخلفانی که اقدام به عرضه قلیان می کنند و صنوفی که اقدام به تبلیغ دخانیات و ادوات مصرف مواد دخانی می کنند برخورد قانونی انجام خواهد شد.

جمالی زاده ادامه داد: مراکزی که مواد غذایی عرضه می کنند مجوز توزیع قلیان ندارند و مغازه دارانی که داوطلبانه از عرضه مواد دخانی خودداری می کنند به عنوان «حامیان سلامت» تشویق خواهند شد.

پلمب ۱۲ مرکز غیر مجاز توزیع قلیان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تأکید کرد: مغازه دارانی که اقدام به خرده فروشی دخانیات می کنند باید با ثبت نام در «سامانه ایرانیان» مجوز عاملیت مجاز دخانیات را دریافت کنند، در غیر اینصورت حق عرضه مواد دخانی را نخواهند داشت.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان تصریح کرد: اگر توزیع قلیان توسط مراکز عرضه مواد غذایی مشاهده شود در مرحله اول اخطار کتبی و در مرحله دوم ظرف ۴۸ ساعت پلمپ خواهند شد.

جمالی زاده از پلمب ۱۲ مرکز غیر مجاز توزیع قلیان توسط مرکز بهداشت و تعدادی دیگر توسط نیروی انتظامی خبر داد و یادآور شد: ۷۰۰ قلیان از مراکز غیرمجاز توزیع در رفسنجان در سال گذشته جمع آوری شد.

وی با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی شهرستان در این رابطه، اضافه کرد: برای فرهنگ سازی عدم استعمال قلیان در شهرستان، تاکنون اقدامات زیادی از جمله اطلاع رسانی مضرات استعمال قلیان در نشریات، رادیو شهری و تلویزیون های شهری و نصب بنر در پارکها و فضاهای سبز شهر صورت گرفته است.