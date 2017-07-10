یوردی آلبا: تمدید قرارداد مسی برای بارسلونا بسیار مهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، یوردی آلبا اخیرا قراردادش را با باشگاه فوتبال بارسلونا تمدید کرده و این موضوع هم باعث خوشحالی سران باشگاه، هم هواداران و هم بازیکنان تیم، مخصوصا یوردی آلبا شده است.

بارسا که در رقابت‌‎های فصل ۱۷-۲۰۱۶ لالیگا مقابل رئال مغلوب شده و دوم شد، می‎خواهد برای فصل آینده قدرتمندتر بازگردد و برای رسیدن به موفقیت الین قدم تمدید قرارداد مسی بود.

یوردی آلبا در این باره گفت: تمدید قرارداد مسی خیلی مهم بود. او بهترین بازیکن تاریخ و دنیا است. تلاش می‎کنیم تا برای فصل آینده همه جام‌های ممکن را کسب کنیم و مسی برای رسیدن ما به این هدف بسیار مهم است.

آلبا به همراه پیکه و بوسکتس در قطر است و از روند رشد ساخت استادیوم‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۲ دیدن کردند.