غلامرضا بنی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به پرواز تهران - خرم آباد صبح امروز دوشنبه اظهار داشت: این پرواز لغو نشده و اگر کنسل شده بود اعلام می شد.

وی با بیان اینکه تا ۲۰ دقیقه پیش که من خبر گرفتم اعلام کردند که مسافران در حال سوار شدن در هواپیما به سمت خرم آباد هستند گفت: این پرواز قرار بود که ساعت ۹ صبح از تهران به سمت خرم آباد صورت گیرد.

مدیر فرودگاه خرم آباد با اشاره به تاخیر در برگزاری این پرواز گفت: اگر یک ساعت از مسیر تهران - خرم آباد را از زمان پرواز کم کنیم این پرواز حدود دو ساعت تاخیر داشته است.

بنی صدر با بیان اینکه بر اساس اعلام شرکت تابان علت تاخیر در برقراری پرواز تهران - خرم آباد نقص فنی و یا احتمال نقص فنی بوده است ادامه داد: در این راستا مسافران که سوار هواپیما شده اند زمانی که هواپیما قرار بوده که به سمت خرم آباد پرواز کند احتمال داده اند که نقص فنی دارد و برگشته اند تا هواپیما را چک کنند.

وی گفت: تا مسافر به ترانزیت برگردند و دوباره سوار هواپیما شود زمان می برد گفت: پرواز تهران - خرم آباد برقرار می شود و اگر کنسل می شد اعلام می کردند.