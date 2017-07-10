نقش مهم عشایر در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی امور عشایری پیش از ظهر امروز با حضور کرمعلی قندالی رییس امور عشایر کشور، محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استانداری و کریم مهری رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به همراه جمعی از مسئولان مرتبط با حوزه امور عشایری در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد.

بهبود امور عشایری نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد

محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این همایش گفت: عشایر در دفاع از مرزهای کشورمان و همچنین در بحث تولید به عنوان ذخایری ارزشمند برای کشورمان بسیار عزیز هستند.

وی افزود: هرگونه خدمت‌رسانی که به این قشر از جامعه انجام می‌شود هم از اجر الهی برخوردار است و هم پاداش‌های مادی در پی دارد.

پورمهدی خاطرنشان کرد: پیش از این بحث اسکان دادن به عشایر مطرح بود که اجرا نشد زیرا نباید کاری کنیم که هویت و اصل و ارزش عشایر از بین برود.

وی در ادامه تصریح کرد: بخش عمده‌ای از توسعه اقتصادی ما به توسعه عشایر مربوط است که همین دلیل خوبی است برای اینکه بتوانیم خدمات‌رسانی خوبی به این قشر انجام بدهیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: اخیرا در حوزه تامین انرژی عشایر در کل کشور و کل استان‌ها اقدامات خوبی انجام شده اما متاسفانه در آذربایجان شرقی شرکت برق به دلیل وجود مشکلاتی موفق نبوده است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: برای تبریز ۲۰۱۸ یکی از مسائلی که برای ما مطرح است این است که بتوانیم از ظرفیت‌های عشایر استان برای جذب گردشگر از سراسر دنیا استفاده کنیم و امیدواریم زیرساخت‌ها توسط مسئولان مربوط به این حوزه آماده شود.

پورمهدی تاکید کرد: گردشگرانی خارجی که از آن سر دنیا به تبریز می‌آیند، قطعا برای هتل‌های پنج ستاره یا مراکز خرید و نظایر آنها نیست بلکه چیزی که برای گردشگران از اهمیت و جذابیت برخوردار است، موضوعاتی چون تمدن، فرهنگ، زندگی و هنر تبریز است و ما باید در این حوزه اقدامات‌ خود را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهیم.

حفظ آب و خاک باعث نجات حیات جامعه ایران می‌شود

کریم مهری رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در مراسم افتتاحیه همایش ملی امور عشایری در تبریز گفت: اگر تاریخچه عشایر را مرور کنیم می‌بینیم که با کاهش تعداد این قشر و این سبک از زندگی در جامعه ایران مواجه بوده‌ایم که نباید از این موضوع غافل شویم.

وی ادامه داد: بحث خشکسالی هرچند امروز معنای قدیمی خود را در جامعه از دست داده اما امروز در تمام دنیا و در ایران بحث تغییر اقلیم مطرح است که باید در این زمینه اقداماتی پیش‌گیرانه انجام داد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: در بحث تغییرات اقلیم شاهد کاهش بارش باران در مزارع زراعی هستیم که همین موضوع باعث کاهش محصولات زراعی خواهد شد و خوب است این را به عنوان یک آلارم به حساب بیاوریم.

وی همچنین افزود: اگر بتوانیم زمین‌ها را خوب ساماندهی کنیم به وسیله اتحادیه‌ها و تشکلات، اتفاقات خوبی بی‌شک خواهد افتاد.

مهری اضافه کرد: اگر مراتع را حفظ کنیم خاک‌مان را حفظ کرده‌ایم. با حفظ دو عامل آب و خاک است که ما حیات جامعه ایرانی را نجات داده‌ایم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: تولیدات ما باید صادرات‌محور باشند. اگر تولیدات ما از کیفیت خوبی برخوردار نباشند و نتوانیم رقابت کنیم، با مشکلات زیادی رو به رو خواهیم شد.