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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

معاون ساماندهی امور جوانان:

جزییات لایحه احیای سازمان ملی جوانان به زودی در مجلس بررسی می‌شود

جزییات لایحه احیای سازمان ملی جوانان به زودی در مجلس بررسی می‌شود

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره تصویب کلیات لایحه احیای سازمان ملی جوانان در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به زودی کلیات این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی در شصت و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در دولت یازدهم با نظم خاصی برگزار شده است، افزود: گزارش تحلیلی و آماری این جلسات به تمامی استانها ارائه خواهد شد.

وی در مورد احیای سازمان ملی جوانان گفت: این موضوع با دستور رئیس جمهور به صورت لایحه به مجلس رفته است و مجلس روز گذشته در کمیسیون اجتماعی لایحه را بررسی کرد . در حال حاضر کلیات لایحه در کمیسیون به تصویب رسیده است.

مهاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: به زودی جزییات لایحه هم برای هر ۳ وزارتخانه و احیای سازمان ملی جوانان در مجلس بررسی خواهد شد.

کد مطلب 4026844

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