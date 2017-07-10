به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی در شصت و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در دولت یازدهم با نظم خاصی برگزار شده است، افزود: گزارش تحلیلی و آماری این جلسات به تمامی استانها ارائه خواهد شد.

وی در مورد احیای سازمان ملی جوانان گفت: این موضوع با دستور رئیس جمهور به صورت لایحه به مجلس رفته است و مجلس روز گذشته در کمیسیون اجتماعی لایحه را بررسی کرد . در حال حاضر کلیات لایحه در کمیسیون به تصویب رسیده است.

مهاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: به زودی جزییات لایحه هم برای هر ۳ وزارتخانه و احیای سازمان ملی جوانان در مجلس بررسی خواهد شد.