ادعای نیویورک تایمز درخصوص درگیری لفظی ترامپ و پوتین بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با استناد به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، برداشت روزنامه نیویورک تایمز در باره جزئیات دیدار پوتین و ترامپ در هامبورگ پوچ و نامعقول است و گواه آن است که در آنجا قصه پردازان قلم به دست گرفته اند.

پسکوف گفت: تمام استدلالات مطرح شده از سوی نیویورک تایمز بی معناست. یکبار دیگر تکرار می کنم آنجا فقط دو نفر بودند. نیویورک تایمز از کجا می داند چه موضوعی چند دقیقه بررسی شد و کی صدایش را بلند کرد و اصلا آیا چنین موردی رخ داد. همه این گفته ها گواه آن است که در آنجا افرادی نشسته اند که منتها تلاش خود را می کنند تا مانع از رفع «روس هراسی» شوند.

نیویورک تایمز با استناد به کارمند کاخ سفید که اطلاعات خود را از رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرده، گزارش داده بود که رهبران دو کشور در جریان دیدار دو جانبه در هامبورگ، ۴۰ دقیقه در باره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا صحبت کردند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیش از این گفته بود: ترامپ اظهارات رئیس جمهور روسیه در باره عدم دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به دقت گوش داد و آن را پذیرفت.

ترامپ نیز در خصوص اولین دیدار خود با پوتین فقط به ابراز یک جمله اکتفا کرد: دیداری مهم و عالی بود.