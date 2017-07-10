توضیحات آب و فاضلاب روستایی خوزستان در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در مورد خبر «وضعیت آب روستایی در دزفول از بحران گذشته است» آمده است: در نشست شورای اداری شهرستان دزفول که با حضور فرماندار و مسئولان محلی این شهرستان برگزار شد، به موضوع بحران آب شرب در روستاهای تحت پوشش دو تاسیسات آبرسانی سبزآب و سربیشه که مجموعا پنج روستا را تحت پوشش دارند پرداخته شد. چاه آب تامین آب شرب روستاهای ذکر شده پنج سال است که به دلیل خشکسالی به شدت کم آب شده و باعث به وجود آمدن بحران کم آبی در این مناطق شده است. امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان دزفول از طریق تانکر سیار آب شرب مورد نیاز اهالی شریف این روستاها را تامین می کند.

در این توضیحات عنوان شده است: مدیر امور آبفاروستایی شهرستان دزفول به دلیل اینکه اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکل تاکنون تامین نشده بود، از وجود بحران در این دو تاسیسات اظهاراتی به میان آورده بود، اما به اشتباه مشکل بحران آب به کلیه روستاهای دزفول تعمیم داده شده به گونه ای که با انتشار خبر «وضعیت آب روستایی در دزفول از بحران گذشته است» اینگونه به ذهن متبادر شد که مشکل بحران آب در تمام روستاهای این شهرستان وجود دارد. برای حل مشکل موجود سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در پایان نشست شورای اداری قول مساعد برای تخصیص اعتبار مورد نیاز داده شد.

