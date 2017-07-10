۲۹ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه برگزار می شود به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) رضا اطری (مازندران) محسن حاج آقا نیا (کرمان)
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور (مازندران) مسعود اسماعیل پور (مازندران) مهران نصیری (مازندران) ایمان صادقی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) فرزاد عموزاد خلیلی (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران)
۷۰ کیلوگرم: سعید داداش پور (تهران) مصطفی حسین خانی (تهران) جمال عبادی (خوزستان)
۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) حسین الیاسی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان)
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) عزت اله اکبری (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) مجتبی گلیج (مازندران) حسن رحیمی (تهران) حسین شهبازی (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) امین طاهری (تهران) امیررضا امیری (لرستان)
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اکبر دودانگه- امیر توکلیان- عباس حاجی کناری- احسان لشگری
ماساژور: محسن پاپی
سرپرست: علی بیات
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد روزهای ۲۰ تیر تا ۲ مردادماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه برگزار می شود به شرح زیر است:
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