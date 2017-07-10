نمایشگاه ملی صنایع دستی تبریز با حضور ۲۹ استان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار امروز در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه با اعلام این مطلب افزود: هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی روز سه شنبه ۲۰ تیر در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تبریز آغاز به کار خواهد کرد و تا روز شنبه ۲۴ تیر برای بازدید عموم مردم دایر خواهد بود.

وی گفت: این نمایشگاه با حضور ۲۱۱ شرکت کننده با حضور ۲۹ استان و ۱۲ شهرستان استان در مجموع ۱۷۲ غرفه در سالن امیر کبیر نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در ۷۵ رشته صنایع دستی از جمله ورنی، معرق، منبت، نقاشی روی سفال و حکاکی روی فلز و سنگ، میناکاری، دواتگری و... و. با حضور هنرمندان و صنعتگران کشور و استان برپا خواهد شد.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه علاوه بر فراهم آوردن زمینه رونق و ترویج صنایع دستی می تواند ظرفیتی برای معرفی تبریز ۲۰۱۸ برای میهمانان و حاضرین در این نمایشگاه باشد از اینرو باید در بازه زمانی برگزاری نمایشگاه حداکثر استفاده از این ظرفیت برد.

گفتنی است هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تبریز از ۲۰ تیر تا ۲۴ تیر، از ساعت ۱۶ الی ۲۲، در سالن امیر کبیر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.