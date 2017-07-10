فروش قبر یک میلیاردی برای محدود کردن دفن میت در امامزاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا صادقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت برگزاری چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار شد با اشاره به اینکه در وقف قرآن در ماه مبارک رمضان در استان اصفهان ۲۰ هزار جلد قرآن کریم وقف شد، اظهار داشت: این طرح در استان اصفهان با استقبال خوبی روبرو شد.

وی با اشاره به اینکه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌های حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق و ترتیل، دعا خوانی و اذان ویژه آقایان برگزار می‌شود، اضافه کرد: در استان اصفهان ۳۳ هزار و ۲۰۰ نفر در این دوره از مسابقات شرکت کردند که ۸۲۰ نفر از این افراد به مرحله استانی راه یافتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه مسابقات استانی چهلمین مسابقات سراسری قرآن کریم ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه در اصفهان برگزار می‌شود، ابراز داشت: قرعه کشی این مسابقات در ۱۸ مرداد برگزار می‌شود و مکان برگزاری مسابقات نیز دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: رشته معارف اسلامی نیز سه هزار و ۸۵۰ نفر در سه رشته حفظ موضوعی، حفظ معارف، تفسیر قرآن کریم و حفظ حدیث شرکت کردند.

۱۱۵ هزار و ۸۷۵ نفر در طرح حفظ شرکت کردند

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به اینکه بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب تربیت ۱۰ میلیون حافظ از سال ۹۱ تا ۹۵ در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا یادآور می‌شوم که تاکنون در استان اصفهان ۱۱۵ هزار و ۸۷۵ نفر در طرح حفظ شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در سه ماهه امسال نیز هشت هزار و ۶۷۲ مورد نفر در حفظ ملی قرآن کریم مشارکت داشتند، اضافه کرد: این آمار باید تا پایان سال جاری ۲۴ هزار نفر برسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه برای طرح ملی حفظ قرآن کریم استان اصفهان ۷۸۲ مربی انتخاب شده است، افزود: ۴۶۹ نفر از این افراد در قم آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند و ۳۱۳ نفر نیز از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم در استان اصفهان نیز گفت: این سامانه سال گذشته در کنار مقبره علامه مجلسی راه‌اندازی شد و در حال حاضر ۱۵ نفر مربی در این فضا به یک هزار و ۶۵۰ نفر آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام صادقی در ادامه با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در ۳۴۰ امامزاده و بقعه متبرکه استان اصفهان ابراز داشت: این طرح به مدت ۲۰ روز از ابتدای نوروز ادامه داشت و ۴۸۲ هزار نفر در این طرح شرکت کردند.

۲۱ موقوفه جدید در طرح آرامش بهاری ثبت شد

وی همچنین به ثبت ۲۱ موقوفه جدید در استان اصفهان در دوران اجرای طرح آرامش بهاری اشاره کرد و افزود: می توان گفت در هر روز یک وقف در استان اصفهان انجام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفها با اشاره به سند دار شدن یک هزار و ۶۰۰ رقبه استان اصفهان در سال گذشته اضافه کرد: در سه ماهه امسال نیز برای ۳۶۳ موقوفه سند صادر شد که تاکنون ۲۴ فقره از این پرونده‌ا اجرای حکم شده است.

وی با اشاره به دریافت سند موقوفه محمد حسن خان معروف به حصه اضافه کرد: این موقوفه در کشور استثنا است و بر اساس آن ۱۳۴ هکتار زمین در این منطقه به نام وقف سند خورد و باید توجه داشته باشیم که به صورت استثنا درامد این موقوفه بر اساس دستور نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف صرف مردم و خدمت رسانی به این منطقه می‌شود چراکه اهالی به خاطر فقر رنج‌های زیادی را تحمل می‌کنند.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به دریافت سند موقوفه روستاهای اسفیدان در شهرستان نطنز، روستای اندلان زیار و ۶۱ حبه از ۷۲ حبه زمین اصفهانک در سال گذشته اضافه کرد: همچنین موقوفه سلطان آباد واقع در شهرک سیمرغ که دانشگاه سپهر و ساختمان‌های هوانیروز نیز شامل آن می‌شود به نام اوقاف و امور خیریه استان اصفهان سند خورد.

وی افزود: همچینین باید توجه داشته باشیم که یک دانگ از شش دانگ موقوفه ابوالفضل و مهدی نجفی واقع در سه راهی درچه به مساحت ۳۵۷ هکتار به نام اوقاف سند خورد.

شهر بهارستان و منطقه قلعه شور موقوفه است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه شهر بهارستان و منطقه قلعه شور نیز موقوفه است، اضافه کرد: این دو منطقه با عنان موقوفه آقانجفی هستند و تاکنون اداره ثبت حاضر به صدور سند برای ۶۰ هکتار از این منطقه شده اند.

وی با اشاره به اینکه اوقاف و امور خیریه استان اصفهان شش میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان از ۳۷ دستگاه دولتی طلبکار است، ابراز داشت: آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، نیروهای مسلح، اداره برق، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی از بزرگ ترین این بدهکاران هستند.

حجت‌الاسلام صادقی همچنین با اشاره به ارجرای فعالیت‌های عمرانی در ۱۰۰ بقعه متبرکه استان اصفهان در سال جاری اضافه کرد: طرح جامع ۳۰ بقعه متبرکه استان اصفهان نیز در دست تدوین است.

در همه امامزاده‌های استان اصفهان دفن میت بلا مانع است

وی در ادامه با اشاره به اینکه در همه امامزاده‌های استان اصفهان دفن میت بلا مانع است، گفت: البته باید توجه داشته باشیم که با اعلام نرخ های یک و یا دو میلیارد تومانی و ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی امکان دفن را بسیار محدود کرده‌ایم تا دفنی صورت نگیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی استفاده از ظرفیت خیرین برای بهره‌برداری از فعالیت‌های عمرانی امامزادگان و عدم استفاده از درآمد خود امامزادگان، اضافه کرد: درآمد بسیاری از امام زادگان ماهانه حداکثر ۱.۵ میلیون تومان است و با این درآمد حتی نمی‌توان حقوق متولی خادمان امامزاده را نیز پرداخت کرد و از این رو برخی امامزادگان نیز به دلیل قرار گرفتن در روستاها و نقاط دور دست و حتی بافت فرسوده در خصوص درآمدزایی شانس ندارند.

وی همچنین در ادامه به درآمد ماهانه ۲۰۰ میلیون تومانی مصلی بزرگ اصفهان اشاره کرد و گفت: این درآمد صرف هزینه‌های جاری مصلی می‌شود و بهره برداری از این پروژه نیز در حال پیشرفت خوبی است.