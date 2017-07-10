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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

سفیر سابق عربستان در کابل:

نقش پاکستان در روابط کابل و ریاض را کاهش می‌دهیم

نقش پاکستان در روابط کابل و ریاض را کاهش می‌دهیم

سفیر سابق عربستان در کابل با بیان اینکه پاکستان از طالبان حمایت می کند، گفت: مردم افغانستان از سیاستهای اسلام آباد در کابل نفرت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب» سفیر سابق عربستان در افغانستان در سخنانی درباره روابط میان ریاض و کابل، گفت: روابط عربستان و کابل در سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته و در آینده نیز نزدیک شاهد تحول جدی در روابط خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، وی همچنین افزود: عربستان طی دو دهه گذشته اعتماد کامل به سیاستهای پاکستان در افغانستان داشته است اما متاسفانه حمایت کشور پاکستان از طالبان و گروهکهای افراطی مرتبط با اخوان المسلمین باعث افزایش نفرت مردم افغانستان از سیاستهای این کشور در افغانستان شده است.

مسفر همچنین تاکید کرد که سیاستهای ریاض در افغانستان همسو با اسلام آباد نخواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار افغانی با پاسپورت پاکستانی در عربستان مشغول به کار هستند با این وجود مقامات کابل همیشه خواستار ایجاد روابط مستقل با ریاض بدون مشارکت اسلام آباد بوده اند و تصمیم اخیر ریاض برای گسترش روابط با افغانستان تاثیر خوبی در روابط خواهد داشت.

کد مطلب 4026865

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