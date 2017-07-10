کاهش رشد اقتصادی در صورت تداوم پیرشدن جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا، در گزارش بانک مرکزی کره جنوبی(BOK) که با عنوان تاثیر پیر شدن جمعیت بر رشد اقتصادی منتشر شد، آمده است که در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ متوسط رشد اقتصادی سالیانه کره جنوبی ۳.۹ درصد بوده است.
بر اساس آمار تخمین زده شده ساختار جمعیتی کره، پیشبینی شده است که در طول دوره ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۵، نرخ رشد به میانگین متوسط سالیانه ۱.۹ درصد کاهش یابد.
اگر جمعیتی که به سرعت به سوی پیرتر شدن میرود مهار نشود، این نرخ بیشتر کاهش می یابد و طبق این گزارش در طول سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد خواهد رسید.
در سال ۲۰۱۷ درصد افرادی که ۶۵ سال یا بیشتر سن داشتند ۱۳.۸ درصد کل جمعیت بود. سال آینده انتظار میود این نسبت به ۱۴ درصد ازایش پیدا کند. که این کشور را به جامعهای پیر تبدیل میکند.
جمعیت رو به پیری، جمعیت در سن کار را در اقتصاد کاهش میدهد، سودآوری بخش کار را پایین میاورد و مصرف خصوصی را بدتر میکند.
نسل سالخورده کره جنوبی بهویژه به علت فقدان شبکه امنیت اجتماعی و کمبود آمادهسازیهای لازم برای دوره پس از بازنشستگی، در در برابر مشکلات اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند.
نرخ پایین تولد به این نگرانیها میافزاید. در سال ۲۰۱۶ متوسط تعداد زایمان زنان ۱۵ تا ۴۵ ساله کره جنوبی ۱.۱۸ بود که در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) کمترین نرخ بود.
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