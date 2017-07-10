به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته بهزیستی با اشاره به برنامه های این هفته، اظهار داشت: شعار امسال این سازمان «بهزیستی؛ محور مسئولیت و سلامت اجتماعی» است و در برنامه ششم توسعه نیز بر وظایف سازمان بهزیستی تأکید شده است.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی به ۱۴۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر خدمات اورژانس اجتماعی ارائه خواهد کرد و در کنار این موضوع، وظایف دیگری را نیز بر اساس برنامه ششم توسعه بر عهده دارد.

الوند با بیان اینکه در هفته بهزیستی ۴۳ افتتاحیه در شهرستان های مختلف استان همدان برگزار خواهد شد، عنوان کرد: سه پایگاه سلامت اجتماعی و دو کلینک مددکاری در شهرستان همدان راه اندازی می شود.

وی افزود: با توجه به شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه حمایتی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری را برای جامعه هدف شکل داده و به صورت مستمر فعالیت می کند که در این راستا با شناسایی کارآفرینان، زمینه ایجاد اشتتغال مناسب را فراهم کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به اهمیت سازمان به اشتغال عموم جامعه، یادآور شد: ۱۳ نوع مجوز برای مهدهای کودک و کلینک های مددکاری، مراکز شبانه روزی، مجتمع های خدمات بهزیستی و مؤسسات خیریه در این سازمان صادر می شود.

الوند همچنین عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۲۵۵ شغل برای افراد متخصص در استان همدان ایجاد شد و در کنار آن ۹۵۰ نفر از جامعه هدف نیز مشغول به کار شدند.

وی با بیان اینکه افتتاح روستامهد در شهرستان رزن از برنامه های هفته بهزیستی است، عنوان کرد: یک پایگاه سلامت اجتماعی نیز در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: دو روستا مهد و یک مهدکودک در شهرستان کبودرآهنگ ایجاد و در شهرستان اسدآباد نیز اورژانس اجتماعی افتتاح خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در خصوص اعتیاد بیش از ۲۰ دستگاه برای پیشگیری فعالیت می کنند، گفت: در بخش درمان، دو کمپ ترک اعتیاد زنان در شهرستان همدان و نهاوند فعال هستند و در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۱۰ نفر پذیرش داشتند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان همچنین عنوان کرد: مرکز سرپناه شبانه برای زنان در شهر همدان فعالیت می کند که از ابتدای سال جاری ۶۳ نفر پذیرش داشته است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ملایر به عنوان پایلوت طرح کرامت، سرپناه شبانه زنان ایجاد خواهد شد، گفت: برنامه ریزی ها در این شهرستان انجام شد و در سال جاری سرپناه شبانه ملایر راه اندازی خواهد شد.