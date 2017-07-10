گوشت مرغ به میزان کافی در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، علی باقری در خصوص علت گرانی قیمت مرغ در استان کرمان نسبت به دیگر مناطق کشور گفت: میانگین قیمت مرغ زنده در بسیاری از استانها برابر یا حتی بیشتر از استان کرمان است.

وی افزود: در امرتولید گوشت مرغ، فاکتورهای مهم و موثری از قبیل قیمت جوجه یکروزه، قیمت نهاده های ذرت و سویا، عرضه و تقاضا، گرمای بیش از حد ماههای اخیر و باطبع کاهش وزن و افزایش تلفات و .....دخالت مستقیم دارد.

باقری ادامه داد: این عوامل به صورت مقطعی باعث نوسانات به صورت کاهش و افزایش قیمت گوشت مرغ تولیدی در بازار نه تنها استان کرمان، بلکه سراسر کشور و حتی جهان می شود.

وی با بیان اینکه عوامل مذکور مجدداً تعادل بازار را تنظیم خواهد کرد، افزود: در صورت مطالعه منابع معتبر و موثق و سایتهای مرتبط و مستندی همچون «ITPOULTRY» مشاهده خواهید کرد که میانگین قیمت مرغ زنده در بسیاری از استانها برابر یا حتی بیشتر از استان کرمان است.

معاون بهبود امور دام جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: تولید گوشت مرغ در کرمان در حد کافی است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد ولی نیاز بازار کشور موجب تنش قیمتی شده است.