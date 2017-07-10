مسیر اتصال راه آهن خرم آباد به جنوب مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، خادمی ظهر دوشنبه در جلسه ای برای رفع مشکلات پروژه های راه لرستان با اشاره به اینکه در لرستان به خاطر وضعیت خاص استان در مرکز ترافیکی، باری و مسافری قرار گرفته است، اظهار داشت: شبکه های راه استان هم در بخش بزرگراهی و هم آزادراهی در حال ارتقاء است و شاید تنها استانی هستید که دو شبکه ریلی در استان فعال است، هم پروژه بزرگ اتصال ریلی خرم آباد و هم ادامه این پروژه به سمت جنوب که پروژه سنگینی است.

وی با بیان اینکه پروژه راه آهن خرم آباد ۱۱۴ کیلومتر است اما ۱۴ کیلومتر تونل و ۴ کیلومتر پل های خاص دارد و دلیل اش هم کوهستانی بودن منطقه است، تصریح کرد: این پروژه هزار میلیارد اعتبار دارد و اینطور پروژه هایی در استان ها کم داریم.

امکان تسریع در تخصیص اعتبار پروژه راه آهن نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نزدیک به ۳ هزار میلیارد اعتبار برای اتصال راه آهن به سمت جنوب و اندیمشک نیز نیاز است.

خادمی با اشاره به مشکلات مطرح شده در خصوص تخصیص اعتبار پروژه راه آهن گفت: علی رغم همه پیگیری هایی که کرده ایم سیکل تخصیص اعتبارات پروژه یک سیکل قانونی است و این موضوع در قانون آمده است و نمی توان آن را تغییر داد.

وی یادآور شد: خیلی دنبال این بودیم این موضوع را حذف کنیم در قانون اما نمی شود، پول کم است در کشور و ردیف های خاصی دارند و بهترین حالت این است بر اساس قانون حرکت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال استاندار لرستان در رابطه با در ابهام بودن ادامه پروژه راه آهن از خرم آباد به اندیمشک گفت: مطالعات این قسمت از پروژه در حال انجام است، چند واریانت مختلف وجود دارد و هرکدام سود و ضرری دارند.

خادمی با بیان اینکه این موضوع تصمیم گیری فنی، مدیریتی و اجتماعی می خواهد و گذاشتیم هر موقع پول داشتیم راجع به آن تصمیم بگیریم.

۲.۵ میلیارد برای تملک اراضی پروژه کمربندی دورود تزریق شد

وی با بیان اینکه نظرات شما و استان را در این حوزه در نظر می گیریم و بدون هماهنگی با استان تصمیم نمی گیریم، تصریح کرد: درست است که این بخش یک مسیر اتصالی در استان است اما باید بتواند به عنوان یک شبکه ریلی کار کند، با این حال تلاش می کنیم نظرات استان را هم تامین کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه آزادراه خرم آباد- اراک اظهار داشت: این پروژه از سال ۹۳ فعال شده و ۴۲ میلیون مترمکعب عملیات خاک برداری و خاک ریزی دارد.

خادمی با بیان اینکه ۶ تا ۷ کیلومتر تونل دارد این پروژه و بلندترین تونل آزادراهی سه خطه کشور در این پروژه حفر شده است، تصریح کرد: این دو شبکه ریلی و جاده ای ایجاد شوند حمل و نقل استان تغییر می کند.

وی با بیان اینکه در پروژه کمربندی دورود مشکل اساسی تملک بود، از نظر اجرایی کاری نداریم، تصریح کرد: این پروژه جزو قرارداد دورود به الیگودرز بوده اما چون ۱۰ سال پیش نتوانسته اند تملک کنند اجرا نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ارزیابی محور است و عدد بزرگی است، گفت: ۲.۵ میلیارد برای تملک اراضی این پروژه تزریق شده است.

خادمی یادآور شد: در سال ۹۵ برای تملک اراضی پروژه های راه در کشور ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی توزیع شد.