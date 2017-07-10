به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، «رینس پریباس» رئیس کارکنان کاخ سفید عنوان داشت که چین و کره شمالی نیز در انتخابات اخیر آمریکا دخالت کرده اند.

این برای اولین بار است که یکی از مقامات رسمی آمریکا درباره دخالت کشوری به غیر از روسیه در انتخابات این کشور سخن می گوید.

رئیس کارکنان کاخ سفید با این سخنان، از ادعاهای مبهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت کرد که گفته بود: کشورهای دیگری به غیر از روسیه به این مداخله دیجیتالی ملحق شدند.

پریباس تاکید کرد ترامپ هنوز هم معتقد است روسیه در انتخابات سال گذشته اعمال نفوذ کرده است. مسئله دیگری که ترامپ همچنین می‌گوید و موجب خشم رسانه‌ها شده ولی حقیقتی محض است این است که افراد دیگری نیز این کار را انجام داده اند. این یک حقیقت است. چین و کره شمالی این کار را به صورت منسجم در طول سال‌های زیادی انجام داده اند. بنابراین، بله ترامپ معتقد است روسیه احتمالا همه این اقداماتی را که به ما گفته شده انجام داده است ولی وی همچنین اعتقاد دارد کشورهای دیگر هم مشارکت داشته اند.

رئیس کارکنان کاخ سفید برای این سخنانش، شواهدی ارائه نداد.

موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا و با هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا مطرح شده و تحقیقاتی در این رابطه در حال انجام است؛ تحقیقاتی که به برکناری «جیمیر کومی» از ریاست پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) منجر شده است.