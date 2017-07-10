لرستان جزو ۵ استان برتر تخصیص اعتبارات حوزه راه

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی ظهر دوشنبه در جلسه ای با حضور معاون وزیر راه با اشاره به اینکه از ماه های گذشته با پیشنهاد استاندار لرستان قرار شد در جلسه با حضور معاون وزیر راه پروژه های زیرمجموعه این وزارت خانه بررسی و از آنها بازدید شود، اظهار داشت: خوشبختانه وزارت راه در خصوص پروژه های حوزه زیرساختی استان به ویژه در حوزه کریدر دورود به داران عنایت ویژه داشته است.

وی تصریح کرد: تخصیص اعتبارات حوزه راه استان بی نظیر بوده و در اعتبارات سال ۹۵ جزو ۵ استان صدر جدول هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان یادآور شد: امروز با حضور معاون وزیر راه از پروژه های راه آهن، آزادراه خرم آباد- اراک و کنار گذر دورود بازدید می کنیم.