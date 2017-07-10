خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-مهدی پورحسنی: ترامپ در مناظره انتخاباتی سال ۲۰۱۶ با هیلاری کلینتون گفته بود که نفتا بدترین قراردادی است که تا کنون در دنیا امضا شده است.

البته ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی از کسری تجاری با بسیاری از کشور ها از جمله مکزیک، آلمان و چین انتقاد کرده بود ولی در خصوص کانادا حرفی به میان نیاورده بود.

نفتا بر اساس موافقت نامه اولیه تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا بود که در سال ۱۹۹۲ منعقد شد و با ملحق شدن مکزیک به موافقت نامه آمریکای شمالی یا نفتا تغییر نام داد. در واقع این موافقت نامه در زمان بوش پدر مذاکره و در زمان کلینتون امضا شد و در این چارجوب روابط تجاری بین کانادا و آمریکا نیز گسترش یافت.

آمریکا و کانادا ۴/۱ تریلیون دلار روابط تجاری و سرمایه گذاری مشترک با یکدیگر دارند. در سال ۲۰۱۶ صادرات آمریکا به کانادا ۲۶۷ میلیارد دلار بود و صادرات کانادا به آمریکا ۲۷۸ میلیارد دلار بوده است ولی ایالات متحده از مازاد بالایی در تجارت خدمات با کانادا برخوردار است که بین ۲۸ الی ۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ بوده است، در مجموع در سال ۲۰۱۴ دو کشور ۷۵۹ میلیارد دلار تبادل سرویس و کالا و ۶۹۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری مشترک داشته اند.

در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کانادا از صادرات به آمریکا نشات گرفته است. کانادا دومین شریک تجاری ایالات متحده آمریکا بوده و در چهار حوزه تجاری عمده چوب، فولاد، آلومینیوم، فروش هواپیما و محصولات لبنی با این کشور همکاری می کند.

در آوریل ۲۰۱۷ پس از آنکه دولت کانادا تصمیم گرفت برای حمایت از تولید کنندگان شیر پروتئین دار در کانادا واردات این نوع محصول را از آمریکا مشمول مالیات کند، ترامپ در سخنرانی در جمع گروهی از تولید کنندگان شیر در ایالت ویسکانسین قول داد توافق های تجاری بین آمریکا و کانادا را به دلیل ناعادلانه بودن مورد بازنگری قرار خواهد داد و از نفتا خارج شده یا تغییرات بزرگی در آن ایجاد خواهد کرد.

به نظر می رسد تنش در روابط تجاری بین آمریکا و کانادا ریشه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا باشد زیرا ترامپ با پیگیری سیاست های مرکانتلیستی در روابط تجاری با دیگر کشورها و اتحادیه های اقتصادی به طور طبیعی با دیگر کشورها و بازیگران عرصه اقتصاد بین المللی دچار تنش خواهد شد.

روابط آمریکا و کانادا که در زمان اوباما در چارچوب منطقه گرایی اقتصادی در حال پی گیری بود برای تداوم نیازمند وجود شرایطی بود که اکنون کمرنگ تر شده است. جوزف نای از نظریه پردازان روابط بین الملل معتقد است که برای ایجاد و تداوم همگرایی نیازمند شرایط ادراکی و روانی می باشیم که احساس برابری در توزیع عواید ناشی از همگرایی، احساس اجبار خارجی و پایین بودن هزینه های همگرایی از جمله این موارد است.

ریچارد هاس از دیگر نظریه پردازان همگرایی معتقد است که گام های بی سابقه سیاسی و منافع اقتصادی انفرادی و گرایش به سمت عظمت و شکوه ملی موجب از بین رفتن همگرایی می شود.

به نظر می رسد پیروزی دونالد ترامپ و شعارهای انتخابی وی مبنی بر بازگشت به عظمت آمریکا و انتقاد از سیاست های منطقه گرایی دولت های پیشین ‌آمریکا و پیگیری سیاست های ناسیونالیستی اقتصادی با نظام اقتصادی بین المللی لیبرال در بخش های گوناگونی دچار چالش شود.

یکی از این چالش ها، چالش سیاست های اقتصاد منطقه گرایانه مانند نفتا یا بین منطقه ای مانند روابط بین کشورهای آمریکای شمالی و آسه آن است که در این حوزه نیز بین کانادا و آمریکا اختلاف نظر ها تشدید خواهد شد.

به نظر می رسد که سیاست های جدید تجاری ایالات متحده دچار تغییرات مهمی شود در این رابطه دفتر نمایندگی تجاری این کشور که مسئولیت توسعه و پیشنهاد سیاست های تجاری آمریکا را بر عهده دارد و در واقع هماهنگ کننده تجارت بین المللی این کشور می باشد در گزارشی اعلام کرده است که ایالات متحده برای مدت ۲۰ سال در حوزه های تجاری چند جانبه و بین المللی مشارکت کرده است، ولی آمریکایی ها در خیلی از این حوزه ها در یک فضای ناعادلانه قرار گرفته اند ولی هم اکنون زمان آن فرارسیده است که از حاکمیت آمریکا دفاع شود و ایالات متحده برای باز کردن بازارهای تجاری از اهرم های خویش استفاده کند.

در این گزارش افزایش رشد اقتصادی، ترویج ایجاد شغل در آمریکا، ترویج عمل متقابل با شرکای تجاری، تقویت تولیدات کارخانه ای، توانایی دفاعی و توسعه صادرات کشاورزی و دیگر محصولات به عنوان خطوط کلی تجاری جدید آمریکا مطرح شده است.

به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا در نظر دارد سیاست های ناسیونالیستی بیشتری را در قبال متحدین خویش از جمله کانادا در پیش گیرد از جمله محدودیت بیشتر در واردات کالا و تغییرات در نفتا به نفع ایالات متحده ولی ظاهرا کانادا از این بابت نگران به نظر نمی رسد، زیرا کانادا بیشتر صادرکننده مواد اولیه مانند نفت و گاز، چوب و دیگر محصولات اولیه به آمریکا است و در این زمینه ایالات متحده خیلی جایگزین مناسبی برای کانادا ندارد.

از طرف دیگر کانادا بزرگترین خریدار محصولات و خدمات آمریکایی است. بنابر این سیاست های جدید آمریکا بیشتر موجب آشفتگی و مطرح شدن مباحث قدیمی در کانادا از جمله دستاوردهای این کشور از نفتا می شود و از طرف دیگر موجب تضعیف روند های منطقه گرایی در جهان خواهد شد.