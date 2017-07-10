لزوم اعتمادسازی و فرهنگ سازی در موضوع وصول مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی با مدیران و دست اندرکاران اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی دیدار کرد و در خصوص اهمیت موضوع اخذ مالیات و راهکارهای تسهیل این امر به گفت و گو پرداخت.

فرهنگ سازی مالیاتی و اعتمادسازی لازمه وصول مالیات توام با رضایت

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم و اعتمادسازی بیشتر در بین کسبه و مالیات دهندگان، گفت: یکی از بهترین راه ها برای وصول مالیات توام با رضایت، فرهنگ سازی مالیاتی و اعتمادسازی در بین مردم و اهالی کسبه است و برای این کار، ارتباط با مردم و جامعه باید بیشتر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم اظهار داشت: پرداخت به موقع مالیات موجب آبادانی کشور و رفاه حال مردم می شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی پرداخت مالیات را یک وظیفه ملی دانست و افزود: پرداخت مالیات باید به عنوان یک وظیفه ملی تلقی شود و عدالت در وصول مالیات از اهم امورات است و وصول مالیات باید همراه با تدبیر و مدیریت باشد.

وی جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی را ضرورت اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در اقتصاد مقاومتی جلوگیری از وابسته شدن اقتصاد کشور به نفت از اهم امورات است چرا که فروش نفت از عوامل وابستگی کشور به تصمیم‌های بیگانگان است و درآمدهای مالیاتی و ملی باید جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی شود.

امام جمعه تبریز در پایان با تاکید بر اینکه برخورد محبت آمیز با مردم موجب جلب رضایت و اعتماد آنها می‌شود، تصریح کرد: افزایش تولید، رونق اقتصادی، جلوگیری از اسراف و خودکفایی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به خارج باعث رونق اقتصادی می‌شود.

وصول درآمدهای مالیاتی یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی است

غلامرضا شریفی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، وصول درآمدهای مالیاتی است و وصول مالیات به عدالت از مودیان، گام مهمی در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است.

شریفی همچنین با تاکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی در استان گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی گامی مهم در تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در جامعه است و این طرح در آذربایجان‌شرقی در حال اجرایی شدن می باشد تا بخشی از بندهای اقتصاد مقاومتی در حوزه مالیات استان محقق شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اشاره به سهم استان در مالیات کشور خاطر نشان کرد: افزایش سهم مالیات در بودجه، با شناسایی منابع جدید مالیاتی و وصول و تحقق معوقات تامین می گردد و هیچگونه فشار مضاعف بر منابع موجود اتفاق نمی افتد.