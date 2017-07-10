حضور نماینده اداره کل حقوقی وزارت ارشاد در یک نشست تجسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر ضرورت چالش ها و مباحث مطرح شده اخیر در عرصه هنرهای تجسمی، نشست تخصصی «کپی یا اقتباس، چالشی در هنر معاصر» با حضور بهروز دارش، ابراهیم حقیقی، احمد رضا دالوند، اصغر کفشچیان مقدم، جمشید حقیقت شناس، کوروش گلناری و نماینده اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیری مجتبی آقایی برگزار می شود.

این نشست با چندین محور اصلی با عنوان های «تعاریف و چالش ها»، «بررسی آثار نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر» ۲۴ تیرماه سال جاری ساعت ۱۷ در محل سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.