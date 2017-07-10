طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهریار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سرهنگ رضا رستگار ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد مقابله با افراد هنجارشکن به صورت ویژه در دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته، ماموران با قدرت در حال اجرای این طرح می‌باشند.

وی با اشاره به اینکه طی دو روز گذشته در حوزه کلانتری های ۱۲ و ۱۶ اندیشه موفق به دستگیری ۸ نفر سارق در این طرح شدند، افزود: باسرعت عمل و اجرای طرح، ماموران موفق به توقیف ۱۰ دستگاه خودروسواری ،۲۳ دستگاه موتور سیکلت و معرفی ۷ معتاد کارتن خواب به کمپ های مجاز شدند.

رستگار گفت: پلیس از جرائمی نظیر نزاع و درگیری، سرقت، قاچاق مواد مخدر و غیره چشم پوشی نخواهد کرد و از ظرفیت های موجود بهره می گیرد.

این مقام انتظامی با اشاره به تاثیر روانی اجرای این طرح ها بر میزان رضایتمندی مردمی، بیان کرد: پلیس حافظ امنیت مردم است و باید با اطلاع رسانی مناسب و افزایش آگاهی شهروندان از خدمات نیروی انتظامی، زمینه همکاری هرچه بیشتر مردم با این دستگاه را فراهم آورد و امید می رود با استمرار این طرح، گامهای مثبتی در زمینه جلوگیری از شرارت اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس، سرقت، جمع آوری معتادان ولگرد از سطح شهر، جلوگیری از خرید و فروش و توزیع مواد مخدر و به طور کلی ارتقای امنیت و رضایتمندی شهروندان برداشته شود.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار گفت: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرح های مشابه همچنان تداوم دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه پلیس در حوزه های مختلف آمادگی لازم را برای برخورد با متخلفان دارد گفت: مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره۱۱۰ تماس گرفته و مراتب را به ماموران اطلاع دهند.