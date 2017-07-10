  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

قاضی زاده:

سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان کشور ضعیف است

سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان کشور ضعیف است

اراک- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان کشور ضعیف است و به دلیل مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاران از آن استقبال نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان خصوصی ۱۶۰ تختخوابی شهر اراک اظهار داشت: کار در حوزه سلامت بسیار سخت است و دیگرانی که در این حوزه نیستند قضاوت هایشان دقیق نیست.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری در حوزه سلامت فرایندی بسیار مشکل است و اگر سرمایه گذاری در این حوزه مقرون به صرفه بود در این رابطه از سوی سرمایه گذاران استقبال زیاد و حضور پررنگی انجام می شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: اکثر بیمارستان های بخش خصوصی از محل درآمد خود جامعه پزشکی و مساعدت بانک ها که البته خیلی ضعیف است انجام می شود.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان ساخت: سرمایه گذاری برای احداث بیمارستان خصوصی اراک اقدام ارزشمندی است که با نیت انسان دوستانه انجام شده و انتظار می رود در ادامه فعالیت این بیمارستان در سال های آتی نیز همین هدف نوع دوستی، خدمت به مردم، رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات باکیفیت و استاندارد انجام شود.

وی تصریح کرد: انتظار داریم مشارکت برای احداث بیمارستان های خصوصی در این استانی که سطح خدمات بهداشت و درمان باید بسیار بالاتر از این باشد افزایش یابد و بتوانیم چندین بیمارستان خصوص را در این استان افتتاح کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تلاش داریم با فراهم شدن شرایط در یک سال آینده یک هزار تخت به تخت های بیمارستانی استان مرکزی اضافه شود و استاندار و نمایندگان استان پیگیری کنند تا این مهم محقق شود.

قاضی زاده گفت: مراکز درمانی خصوصی اگر بتوانند انصاف و خدمت رسانی مطلوب به مردم را محقق سازند قطعا مردم نیز از این مراکز درمانی استقبال خواهند کرد و زمینه برای گسترش مراکز درمانی خصوصی فراهم می شود.

وی اضافه کرد: در مورد تهیه تجهیزات سنگ شکن و پزشکی هسته ای استان مرکزی نیز لازم است دانشگاه علوم پزشکی اقدامات و پیگیری های لازم را انجام دهد و وزارت بهداشت نیز در این ارتباط مساعدت و همکاری لازم را انجام خواهد داد.

کد مطلب 4026894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها