سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان کشور ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان خصوصی ۱۶۰ تختخوابی شهر اراک اظهار داشت: کار در حوزه سلامت بسیار سخت است و دیگرانی که در این حوزه نیستند قضاوت هایشان دقیق نیست.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری در حوزه سلامت فرایندی بسیار مشکل است و اگر سرمایه گذاری در این حوزه مقرون به صرفه بود در این رابطه از سوی سرمایه گذاران استقبال زیاد و حضور پررنگی انجام می شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: اکثر بیمارستان های بخش خصوصی از محل درآمد خود جامعه پزشکی و مساعدت بانک ها که البته خیلی ضعیف است انجام می شود.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان ساخت: سرمایه گذاری برای احداث بیمارستان خصوصی اراک اقدام ارزشمندی است که با نیت انسان دوستانه انجام شده و انتظار می رود در ادامه فعالیت این بیمارستان در سال های آتی نیز همین هدف نوع دوستی، خدمت به مردم، رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات باکیفیت و استاندارد انجام شود.

وی تصریح کرد: انتظار داریم مشارکت برای احداث بیمارستان های خصوصی در این استانی که سطح خدمات بهداشت و درمان باید بسیار بالاتر از این باشد افزایش یابد و بتوانیم چندین بیمارستان خصوص را در این استان افتتاح کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تلاش داریم با فراهم شدن شرایط در یک سال آینده یک هزار تخت به تخت های بیمارستانی استان مرکزی اضافه شود و استاندار و نمایندگان استان پیگیری کنند تا این مهم محقق شود.

قاضی زاده گفت: مراکز درمانی خصوصی اگر بتوانند انصاف و خدمت رسانی مطلوب به مردم را محقق سازند قطعا مردم نیز از این مراکز درمانی استقبال خواهند کرد و زمینه برای گسترش مراکز درمانی خصوصی فراهم می شود.

وی اضافه کرد: در مورد تهیه تجهیزات سنگ شکن و پزشکی هسته ای استان مرکزی نیز لازم است دانشگاه علوم پزشکی اقدامات و پیگیری های لازم را انجام دهد و وزارت بهداشت نیز در این ارتباط مساعدت و همکاری لازم را انجام خواهد داد.