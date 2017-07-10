حجتالاسلام رحمتالله اروجی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال استان اصفهان میزبان رویداد مهم و مذهبی اجلاسیه بینالمللی پیرغلامان حسینی است.
وی با بیان اینکه اصفهان در این اجلاسیه میزبان بیش از یک هزار مهمان داخلی و خارجی است، افزود: در این اجلاس از پیرغلامان بالای ۷۰ سال سن تجلیل میشود و رونمایی از آثار ارزشمند مذهبی، برگزاری نشستهای علمی از دیگر برنامهای مهم اجلاس است.
ثبت ملی یکی از آیینهای عزاداری استان اصفهان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ثبت ملی یکی از آیینهای عزاداری استان اصفهان را از برنامههای مهم این اجلاس برشمرد و ابراز داشت: در این راستا کمیتههای مختلفی برای برگزاری پانزدهمین اجلاس پیرغلامان حسینی در اصفهان تشکیل شده است و اداره کل تبلیغات اسلامی مسئولیت کمیته تشکل های دینی و هیئات مذهبی این اجلاس را بر عهده دارد.
مسئولیت محتوایی اجلاس پیرغلامان حسینی بر عهده سازمان تبلیغات است
وی اضافه کرد: این کمیته شناسایی و معرفی واعظان، هنرمندان، شاعران، شهیدان مداح، آیینهای ویژه عزاداری و در یک کلام مسئولیت محتوایی اجلاس بر عهده دارد.
گفتنی است اولین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی در حسینیه جماران و چهاردهمین آن در بندرعباس برگزار شد و امسال اصفهان از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ شهریورماه میزبان پانزدهمین دوره این اجلاسیه است.
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