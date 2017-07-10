برداشت سیب زمینی از اراضی کشاورزی شهرستان بهار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کرمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان بهار به علت داشتن شرایط مساعد آب و هوایی و زمین های حاصلخیز یکی از مهم‌ترین قطب های تولید سیب زمینی در کشور به شمار می رود.

وی سطح زیر کشت سیب زمینی در این شهرستان در سال جاری را ۶۰۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: این میزان سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هکتار کاهش دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار با بیان اینکه برداشت محصول سیب زمینی در این شهرستان کاملا مکانیزه انجام می شود، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ۲۴۰ هزار تن محصول سیب زمینی از مزارع این شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار تامین نهادهای مورد نیاز، برگزاری کلاس های آموزشی، ارائه آموزش های فنی به سیب زمینی کاران و معرفی کشاورزان به مراکز تهیه بذر مطمئن و گواهی شده را از جمله اقدامات جهاد کشاورزی شهرستان بهار اعلام کرد.

وی ارقام کشت شده محصول سیب زمینی در شهرستان را آگریا، مارفونا، بانبا، سانته و سایر ارقام اعلام کرد.