محدودیت زمانی مصاحبه دکتری واحد علوم تحقیقات برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، علی عباسپور با بیان اینکه امسال مصاحبه های دکتری دانشگاه های دولتی و آزاد همزمان شده است، گفت: به دلیل این همزمانی، مراجعات مصاحبه شونده ها دچار پراکندگی و با مشکلاتی همراه شده است.

وی افزود: برای آرامش خاطر داوطلبان و حل این مشکل، محدودیت زمانی مصاحبه ها را برداشته ایم تا داوطلبی که به دلیل محدودیت زمانی از مصاحبه جا مانده و در زمان خود نتوانسته مراجعه کند، با تاخیر مصاحبه خود را انجام دهد.

رئیس واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: با هماهنگی های به عمل آمده از همکاران و گروه های مصاحبه کننده خواسته شده در محل مصاحبه حضور داشته باشند تا با توجه به پراکندگی ایجاد شده داوطلبان بدون استرس به زمان مصاحبه برسند.

مصاحبه های دکتری با روند منطقی تری برگزار شود

عباسپور با انتقاد از استانی شدن روند برگزاری مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد، تاکید کرد: این روند بر رویه مصاحبه های دکتری اثر منفی گذاشته و باعث سردرگمی داوطلبان شده است.

وی گفت: امید است روند فعلی برگزاری جلسات مصاحبه بیش از پیش مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد، زیرا فارغ از بحث افزایش هزینه ها، نهایتا به دلیل اتخاذ روش نامناسب روند اجرای مصاحبه ها، متاسفانه نتایج منفی نیز برای دانشگاه و داوطلب در بر خواهد داشت.

رئیس واحد علوم و تحقیقات خاطرنشان کرد: سالهای گذشته مصاحبه های دکتری به صورت متمرکز در تهران برگزار می شد اما امسال برای اولین بار این مصاحبه ها، استانی و غیرمتمرکز در حال برگزاری است.

عباپسور با بیان اینکه در حال حاضر رقابت واحد علوم و تحقیقات با بسیاری از دانشگاه های دولتی تنگاتنگ است، افزود: روش غیرمتمرکز برگزاری جلسات مصاحبه دکتری که از سوی وزارت علوم اتخاذ شده روشی غیرقابل قبول است. این روند نیز به دانشگاه آزاد که متکی به شهریه دانشجویان است و به منافع دانشجویان متقاضی تحصیلات تکمیلی لطمه می زند.

وی گفت: با توجه به آغاز شدن مصاحبه های دکتری، متاسفانه هنوز از برگزاری جلساتی برای حذف و اضافه رشته های دانشگاهی از سوی مسئولان وزارت علوم خبردار می شویم که این رویه درست نبوده و به استانداردهای آموزش عالی کشور خدشه وارد می کند.