غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام اسکیتبازان ملایری به مسابقات لیگ برتر بانوان کشور اظهار داشت: هستی طاهری و بهار واحدی از بانوان اسکیتباز ملایری هستند که با تلاش خستگیناپذیر خود طی حکمی از سوی هیئت اسکیت استان برای حضور در مسابقات لیگ برتر کشور در رده سنی نوجوانان مجوز حضور گرفتند.
وی افزود: اسکیتبازان ملایری به همراه تیم استانهمدان با سرپرستی سارینا فرزاد مهر و مربیگری کیمیا هاشمی و ملیکا مرادی به این مسابقات که در استان تهران برگزار میشود اعزام شدند.
مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان گفت: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیتهای خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشتههای ورزشی دارند.
اکبری عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستیها توانستهاند در رشتههای مختلف ورزشی خوش درخشیده و دل مردم را شاد کنند که این جای قدردانی و تقدیر دارد.
وی بابیان اینکه هیئتهای ورزشی ملایر توانمند هستند، بیان کرد: ملایر در بیش از ۱۱ رشته ورزشی در استان اول است که این موضوع نشان از توان بالا و پتانسیل ورزش ملایر دارد.
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