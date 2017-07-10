نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰ معدن سنگ ساختمانی در چهارمحال و بختیاری فعال شد، اظهار داشت: این معادن تعطیل در سال گذشته برای فعال شدن هدف گذاری شدند که در سالجاری با تلاش مدیران و مدیران این معاون فعال شدند.

وی عنوان کرد: این معادن شامل معدن های کژدمی، دره پلنگی، حاجی آباد گهرو و... است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رویکرد این سازمان در بخش معدن راه اندازی معدن سنگ لاشه نیست و در تلاش هستیم معدن های سنگ نما را در این استان راه اندازی کنیم.